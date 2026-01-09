Printre cei care au decis să meargă în stațiunile montane de pe Valea Prahovei în această perioadă a anului s-au aflat și mai multe vedete. Iar una dintre celebrități a povestit că a ales de această dată să călătorească cu trenul, nu cu mașina.

Mihai Albu, mulțumit de mersul cu trenul

Mihai Albu, căci despre el este vorba, le-a povestit jurnaliștilor de la Click faptul că a avut condiții foarte bune în tren și a fost mulțumit și de prețurile celor de la CFR.

„De Revelion am fost cu Elena, soția mea, și cu Smaranda, fiica ei, câteva zile în Predeal. Am ales să călătorim cu trenul, ca să nu mai avem probleme cu aglomerația aia teribilă pe care o știm, de atâția ani, de sărbători, de pe șosele. Cu mașina făceam și câte șase ore, de la București la Predeal. Cu trenul am făcut numai două ore! Condițiile din tren au fost foarte bune, a fost cald. Prețul unui bilet e de vreo 50 de lei, iar pentru un copil e mai puțin.

În cele trei-patru ore de nervi pe care le-aș fi făcut în plus cu mașina, ne-am distrat la săniuș, am făcut fotografii… Eu știu și să schiez, dar de obicei mă duc cu prietenii la schi. Acum am fost cu familia, am stat mai mult la baza pârtiei”, a spus Mihai Albu pentru sursa citată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Monica Davidescu a plecat cu mașina la munte

În schimb, Monica Davidescu a plecat la munte cu mașina și a fost blocată în coloana care s-a creat pe DN1, la Comarnic. Într-o postare pe care a făcut-o pe rețelele de socializare, actrița a precizat că mai bine mergea și ea cu trenul.

„Am ajuns la Nistorești și m-am oprit, stau de vreo două ore aici în trafic, mai am vreo 20 de kilometri. Nu m-am gândit niciodată că voi trece și eu prin acest calvar, la acest nod, la Comarnic. Afară e ud, e zloată, e mizerie… Uite, trece și trenul, ar fi trebuit probabil să iau trenul. Am vrut însă să îi duc mătușii, la azil, o sacoșă cu una-alta și să nu mă car cu ele pe tren”, a scris vedeta pe internet.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE