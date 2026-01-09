Printre cei care au decis să meargă în stațiunile montane de pe Valea Prahovei în această perioadă a anului s-au aflat și mai multe vedete. Iar una dintre celebrități a povestit că a ales de această dată să călătorească cu trenul, nu cu mașina.

Mihai Albu, mulțumit de mersul cu trenul

Mihai Albu, căci despre el este vorba, le-a povestit jurnaliștilor de la Click faptul că a avut condiții foarte bune în tren și a fost mulțumit și de prețurile celor de la CFR.

„De Revelion am fost cu Elena, soția mea, și cu Smaranda, fiica ei, câteva zile în Predeal. Am ales să călătorim cu trenul, ca să nu mai avem probleme cu aglomerația aia teribilă pe care o știm, de atâția ani, de sărbători, de pe șosele. Cu mașina făceam și câte șase ore, de la București la Predeal. Cu trenul am făcut numai două ore! Condițiile din tren au fost foarte bune, a fost cald. Prețul unui bilet e de vreo 50 de lei, iar pentru un copil e mai puțin.

În cele trei-patru ore de nervi pe care le-aș fi făcut în plus cu mașina, ne-am distrat la săniuș, am făcut fotografii… Eu știu și să schiez, dar de obicei mă duc cu prietenii la schi. Acum am fost cu familia, am stat mai mult la baza pârtiei”, a spus Mihai Albu pentru sursa citată.

Mihai Albu și Elena, soția luiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

Monica Davidescu a plecat cu mașina la munte

În schimb, Monica Davidescu a plecat la munte cu mașina și a fost blocată în coloana care s-a creat pe DN1, la Comarnic. Într-o postare pe care a făcut-o pe rețelele de socializare, actrița a precizat că mai bine mergea și ea cu trenul.

„Am ajuns la Nistorești și m-am oprit, stau de vreo două ore aici în trafic, mai am vreo 20 de kilometri. Nu m-am gândit niciodată că voi trece și eu prin acest calvar, la acest nod, la Comarnic. Afară e ud, e zloată, e mizerie… Uite, trece și trenul, ar fi trebuit probabil să iau trenul. Am vrut însă să îi duc mătușii, la azil, o sacoșă cu una-alta și să nu mă car cu ele pe tren”, a scris vedeta pe internet.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Actualitate. Ce complicaţii grave pot apărea din cauza virusului gripal | De ce românii ascultă manele
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Viva.ro
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Elle.ro
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
gsp
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
GSP.RO
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Avantaje.ro
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Atunci când o viață costă 2,3 milioane de dolari. Omul anului 2025 începe cea mai mare strângere de fonduri din România: „Nu e o poveste ușoară și nu știm finalul”
Știri România 15:05
Atunci când o viață costă 2,3 milioane de dolari. Omul anului 2025 începe cea mai mare strângere de fonduri din România: „Nu e o poveste ușoară și nu știm finalul”
Lovitură pentru pacienți în 2026: analize amânate, asigurări mai scumpe și controale dure la concediile medicale. „O umilință adusă pacienților”
Analiză Interviu
Știri România 15:00
Lovitură pentru pacienți în 2026: analize amânate, asigurări mai scumpe și controale dure la concediile medicale. „O umilință adusă pacienților”
Parteneri
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Adevarul.ro
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Digi Sport dă lovitura și oferă românilor 5 ani campionatul cu cele mai mari staruri din lume! Exclusiv
Fanatik.ro
Digi Sport dă lovitura și oferă românilor 5 ani campionatul cu cele mai mari staruri din lume! Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Parteneri
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Elle.ro
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Laura Cosoi muncește în continuare, deși e însărcinată cu al cincilea copil. Unde apare în fiecare sâmbătă: „Experiențe minunate”
Stiri Mondene 15:25
Laura Cosoi muncește în continuare, deși e însărcinată cu al cincilea copil. Unde apare în fiecare sâmbătă: „Experiențe minunate”
Reacția lui George Clooney după ce a fost atacat de Donald Trump: „Mă suna des”
Stiri Mondene 15:16
Reacția lui George Clooney după ce a fost atacat de Donald Trump: „Mă suna des”
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
ObservatorNews.ro
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
GSP.ro
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
GSP.ro
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
Parteneri
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Mediafax.ro
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
El este polițistul care l-a ucis pe Sergiu, moldoveanul găsit pe un câmp din Italia. Ucigașul l-a privit în ochi și l-a împușcat în cap, după care a fugit din țară
StirileKanalD.ro
El este polițistul care l-a ucis pe Sergiu, moldoveanul găsit pe un câmp din Italia. Ucigașul l-a privit în ochi și l-a împușcat în cap, după care a fugit din țară
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Mai multe persoane, printre care și copii, au rămas blocate cu mașina în zăpadă, ore bune. A fost nevoie de intervenția pompierilor
KanalD.ro
Mai multe persoane, printre care și copii, au rămas blocate cu mașina în zăpadă, ore bune. A fost nevoie de intervenția pompierilor

Politic

Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Exclusiv
Politică 07 ian.
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc”
Politică 07 ian.
Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Unde s-a produs, de fapt, ruptura dintre Nicu Ceaușescu și Elena. „A fost o dramă, pur și simplu”
Fanatik.ro
Unde s-a produs, de fapt, ruptura dintre Nicu Ceaușescu și Elena. „A fost o dramă, pur și simplu”
Universitatea franceză unde se formează spionii
Spotmedia.ro
Universitatea franceză unde se formează spionii