Ținând cont de ultimele vizite pe care Nicușor Dan le-a făcut în străinătate în ultima vreme, Mihai Albu a comentat aparițiile președintelui României, afirmând că acesta ar trebui să aibă mai mare grijă în momentul în care își alege pantofii în care merge la întâlnirile oficiale.

„Potriviți, la astfel de întâlniri importante, unde Nicușor Dan reprezintă România, sunt pantofii clasici, din piele naturală, neapărat negri sau un maro închis, cu șiret. Nicidecum să aleagă pantofi lăcuiți, aceștia sunt indicați numai pentru gală. În plus, mare atenție la lungimea șosetelor, trebuie să fie foarte lungi, până sub genunchi, ca atunci când stă pe scaun să nu se vadă deloc pielea.

Și lungimea pantalonilor trebuie aleasă cu grijă. Ca atunci când stă în picioare, pantalonul să acopere șireturile. Este foarte important cum te prezinți în lume, ca politician, ca președinte de țară. Pantofii arată preocupare și grijă la imagine, când sunt un model bine ales și curați impun respect”, a spus Mihai Albu pentru Click.

Și stilistul Florin Burescu a vorbit despre ținutele lui Nicușor Dan, afirmând că președintele țării trebuie neapărat să aibă lângă el un expert vestimentar și, mai important, să și țină cont de sfaturile pe care acesta i le oferă.

„Aparițiile lui Nicușor Dan nu sunt cele mai fericite, pe lângă faptul că o haină poate fi ușor reglată, dintr-o atitudine bună și o postură corespunzătoare, la el lipsesc și haina bine croită și atitudinea. Toate hainele lui par luate din magazine mai ieftine. N-ar fi o problemă, dar sunt alese ca mărime total greșite. Uite unde sunt umerii, lungimea mânecilor…

Nu mai vorbim că încălțămintea e tocată, roasă, ponosită și lucrul acesta pentru un om care reprezintă o țară e inacceptabil. Îi recomand să apeleze la un stilist vestimentar, are atâția specialiști, beneficiază de niște servicii, ar fi bine să le folosească, să asculte de acei oameni, ca să-și îmbunătățească garderoba”, a spus și Florin Burescu pentru sursa citată.

