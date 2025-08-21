Zilele acestea, imediat după terminarea filmărilor pentru show-ul „The Ticket”, Mihai Bendeac se apucă de filmările pentru „Băieți de oraș”. Pe lângă faptul că este un proiect de suflet, le-a și promis fanilor că, dacă filmul ”Căsătoria” va avea un număr record de spectactatori, va duce „Băieți de oraș” pe marile ecrane. „Pe 15 septembrie începem filmările. Suntem într-o fază foarte avansată cu producția. În momentul de față suntem cu prospecția. Sunt foarte bucuros că se întâmplă treaba asta. Pentru mine este o bucurie imensă faptul că după atât de multă vreme personajele astea au rămas în conștiința publicului și, în același timp, mă bucură că sunt puști care acum 7 ani abia „făceau ochi” ca să zic așa și acum au descoperit personajele și se îndrăgostesc de ele”, a povestit actorul pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Au trecut 7 ani de la filmarea ultimului episod al serialului, însă Mihai Bendeac și-a dorit ca spectatorii să nu simtă acest salt. De aceea a ținut un regim alimentar, a făcut mai mult sport și chiar a apelat la serviciile medicului estetician pentru a întinerii câțiva ani și pentru a se apropia și mai mult de personajul Roby Roberto pe care l-a creat special pentru serialul „Băieți de oraș”.

Recomandări Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche

„Am avut emoții că nu mi-am dat seama dacă o să fiu eu atât de aproape de personaj, dar m-am dus la sală în acest sens, mi-am făcut niște lucruri la față ca să arăt ca acum 7 ani de zile și mi se pare că m-am întors în același loc”, ne-a declarat extrem de asumat Mihai Bendeac.

Filmul nu este o continuare a serialului

Totul este pus la punct, așa că Mihai Bendeac a putut să ne spună ca anul viitor, când va lansa filmul, să nu ne așteptăm la o continuare a serialului, ci la o poveste diferită, însă cu aceleași personaje îndrăgite, interpretate de Vlad Drăgulin, Anca Dinicu sau Micutzu. „În film personajele principale sunt alea pe care le știe lumea, dar în același timp, pe parcursul filmului apar și altele, sunt interferențe cu alte personaje noi. Nu vă așteptați la continuare a serialului. Trebuie să anunț că în film personajele nu au copii. I-am spus Ancăi Dinicu la un moment dat că nu o să aibă copil în film pentru că acțiunea este de așa natură încât treaba asta ar încurca. Când scriu scenariul mă încurcă copiii. Mi-a răspuns că și în viață mă încurcă copiii, că de aia nu am făcut”, a explicat actorul.

Cu toate că lucrează cu actorii menționați mai sus de ani buni și are o prietenie strânsă, atunci când vine vorba de muncă, Bendeac nu face compromisuri. Nu pentru că nu ar avea încredere în ei din punct de vedere profesional, însă consideră că atunci când un scenariu este în forma finală nu mai este loc de improvizație. „Nu era prea multă improvizație nici în serial, adică aveam textele, scrise înainte, adică era totul fix. Sigur că mai intervenea câte o chestie la un moment dat, dar în general mi se pare că toate improvizațiile trebuie să le faci până în momentul în care încep filmările. Când dai rec trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut și să faci fix treaba aia”, a mai povestit Mihai Bendeac pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi