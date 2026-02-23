Mirela Vaida le-a oferit copiilor o surpriză specială: o călătorie de două zile într-un oraș plin de povești și obiective turistice celebre. Vedeta a relatat întreaga experiență pe rețelele sociale, vorbind despre programul intens, momentele memorabile, dar și despre oboseala acumulată după un weekend „pe fugă”, încheiat cu o întoarcere târzie acasă.

Citybreak de familie la Londra

Potrivit declarațiilor făcute pe Facebook, Mirela Vaida a organizat o escapadă la Londra chiar de ziua fiicei sale, Carla, transformând călătoria într-o aventură de neuitat pentru întreaga familie. Programul a fost unul intens, cu multe obiective turistice bifate și experiențe noi pentru copii, de la metroul londonez până la muzeele impresionante.

Vedeta a descris în detaliu cum au decurs cele două zile petrecute în capitala Marii Britanii, subliniind entuziasmul copiilor și emoțiile trăite în timpul musicalului „The Lion King”. În postarea sa, prezentatoarea a povestit sincer cum a fost întreaga experiență, cu bune și cu provocări, mai ales după întoarcerea acasă, când avionul a avut întârziere și rutina zilnică nu a așteptat.

„Pentru ziua Carlei am făcut ce știm noi mai bine: un hei-rup de familie! 😄 Le-am făcut copiilor cadou prima lor escapadă la Londra… 2 zile în care am vrut să cucerim un oraș cât o poveste! 10 km de mers pe jos pe zi, bifat cele mai importante obiective turistice, muzee care ne-au lăsat cu gura căscată, metroul londonez, mic dejun cu cârnați și fasole și taxiuri cu volanul pe dreapta care i-au fascinat pe băieți. Punctul culminant? Musicalul Lion King ❤️

Au fost vrăjiți! Cred că ar mai fi stat o dată… imediat după! A fost obositor, pe fugă, cu rucsacii în spate și cu “mai avem mult?” din 10 în 10 minute… dar frumos! 🙏 Mai ales când, la întoarcere, avionul a avut întârziere și am ajuns acasă la 2 noaptea… iar la 6:30 ne-am trezit cu chiu, cu vai și cu ochii cât cepele ca să mergem la școală. Viața reală nu iartă nici după citybreak! 😅

Dar au rămas amintirile. Cele mai frumoase. Și prima Londră… nu se uită niciodată”. Deși excursia a fost una plină de momente frumoase, întoarcerea s-a dovedit a fi partea cea mai solicitantă. Întârzierea avionului a dat peste cap programul familiei, care a ajuns acasă în toiul nopții, doar pentru a relua rutina zilnică câteva ore mai târziu.

Chiar și așa, Mirela Vaida a mărturisit că experiența a meritat pe deplin, iar amintirile create în acest weekend special vor rămâne unele dintre cele mai frumoase pentru întreaga familie.

Mesajul Mirelei Vaida de ziua fetiței sale

Pe 20 februarie, Mirela Vaida a avut un mesaj special pentru Carla, fetița sa. „Azi, inima mea a mai crescut cu un an… 🤍Carla a împlinit 11 ani! ❤️🎉 Eu încă îi spun „fetița mea”, dar ea începe, ușor-ușor, să-mi arate că vrea să devină mare…

Îmi spune că o bat la cap să mă pupe la plecare, că nu mai e bebeluș, că îi plac trupele K-pop și are deja idoli printre starurile pop… Îmi cere bluzele din dulapul meu pentru că „îi vin mai bine” și, fără să-mi dau seama când s-a întâmplat asta, purtăm deja același număr la pantofi. Parcă ieri o țineam de mânuță să facă primii pași… iar azi își caută propriul drum.

Dar, oricât ar crește, oricât s-ar schimba, oricât de mare va deveni în ochii lumii… pentru mine va rămâne mereu fetița mea. Creația mea frumoasă, sensibilă, luminoasă, pe care mami și tati, Vladi și Ciuci o vor iubi toată viața, cu aceeași emoție ca în prima zi. La mulți ani, Carla mea! Să nu uiți niciodată cât de iubită ești! ✨”.

