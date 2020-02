De Livia Lixandru,

În cele din urmă, Vaida nu a avut otită, aşa cum a crezut iniţial, şi afecţiunea a fost ceva mai uşoară, iar acum vedeta este mult mai bine.

„Soacră-mea mi-a pus usturoi în ambele urechi, sare gronjoasă la gât şi pe urechi de mă ardeau, mi-a dat o ţuică fiartă, apoi mi-a dat şi usturoi şi ceapă, apoi mi-a dat să fac şi gargară şi apoi m-a băgat în pat, puţeam ca un cârnat.

Mă simt mai bine, dar cică nu a fost otită, că asta doare de nu poţi să stai. Cred că pe mine m-a tras curentul, se simte şi la voce, gata, am scăpat, dar am avut două zile de foc. Atunci când aveţi simptome mergeţi la medic, eu am fost aşa la început”, a spus Mirela Vaida la ”Acces Direct”, potrivit Spynews.

