Dacă la început nu a înțeles motivul real, treptat a conștientizat că ceilalți concurenți au etichetat-o greșit. Încă de când a acceptat să participe la acest sezon, Alina Pușcău nu doar că a știut în ce se bagă, dar și-a dorit enorm această aventură. Nu s-a gândit nicio clipă că va avea confortul de acasă și nici nu a sperat că aspectul fizic o va ajuta să găsească mașină și cazare imediat. „Să vedeți prin ce living-uri mă duc. Doamne ferește. O să vedeți. Nu pot să zic că «Asia Express» este ceva wow, ceva care m-a șocat. Eu mi-am dorit întotdeauna să fac asta, este pe lista de dorințe, este ca o loterie și chiar sunt mândră că am fost aleasă. Este o experiență extraordinară. Nici nu am cuvinte să explic cum este”, a povestit Alina pentru Libertatea, punctând faptul că, în ciuda imaginii sale și stilului de viață din America, niciodată nu a uitat de unde a plecat.

„Sunt o persoană care poate să meargă și la lux, dar pot să merg și la oamenii care sunt normali. Nu am fost «super diva», deși toți în Asia au zis că sunt de la Hollywood și au sărit pe mine că sunt vreo figurantă. Dar pur și simplu sunt normală. Nu m-am născut la Hollywood, nu m-am născut bogată. Cariera m-a adus în punctul ăla. Chiar mi-a plăcut foarte mult la «Asia Express» pentru că te conectezi cu oamenii, Dumnezeu lucrează prin oameni. Acolo, oamenii care sunt bogați și au de toate nu îți deschid ușa, adică fug de tine, se sperie de tine. În schimb, oamenii care nu au nimic îți oferă orice au ei: patul, mâncare și orice au ei. Asta pe mine m-a șocat foarte tare”, a completat fotomodelul.

Alina Pușcău a fost luată la ochi de colegii ei

Plecată de la 16 ani din România, acum 27 de ani, Alinei Pușcău îi vine mai greu să vorbească fluent română, așa că de cele mai multe ori pocește cuvintele sau le înlocuiește cu echivalentul din limba engleză. Poate de aceea mulți concurenți și-au făcut idei preconcepute despre ea. „Nu poți să-ți imaginezi cât o să plâng și cât o să mă lovesc. Ce mai. Eu sunt în filmul meu. Am o singură chestie, când îmi este foame. Atunci s-a rupt filmul. Intru în criză. Nu mă interesează ce zice lumea, nu am jucat niciun rol, am fost eu. Este o emisiune care mi-a schimbat viața din toate punctele de vedere. M-a ajutat foarte mult să mă reîntorc la copilărie, să mă reîntorc la familia mea. Sunt plecată de 27 de ani. Este foarte greu pentru mine să vorbesc la testimoniale în română pentru că eu gândesc în engleză și visez în engleză. Este foarte greu pentru mine. O să vedeți că mai am momente când mai zic un cuvânt în engleză, unul în română, pe altul îl pocesc. Dar cel mai mișto este că am fost eu, adică nu am fost nimeni altcineva”, ne-a mai spus concurenta de la „Asia Express”.

Din fericire, aceste etichete nu au durat prea mult timp căci atât Alina, cât și prietena ei, Cristina, au reușit să îi facă pe ceilalți concurenți să le cunoască cu adevărat. „Am fost votată de la început până la sfârșit. Am avut strategie că cine ne vota, îi votam la rândul nostru. Eu cred că am avut așa de mult, nu vreau să spun hate, dar toată lumea credea că eu sunt vreo figurantă, vreo fițoasă, vreo din aia bogată, vreo din aia de la Hollywood care este cu toți actorii și sunt super divă, iar eu din cauza asta sufeream. Eram tot timpul trimisă la „ultima șansă”, la ultima misiune. Până la urmă și-au dat seama oamenii că nu am nimic cu nimeni și atunci s-au mai liniștit”, a mai completat Alina Pușcău pentru Libertatea.

