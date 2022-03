Invitată în cadrul unui Podcast realizat de Alexandra Ungureanu, vedeta a dezvăluit de ce a luat această decizie.

Giulia Anghelescu s-a retras din lumina reflectoarelor de o bună perioadă de vreme și au trecut ani întregi de când nu a mai lansat o melodie.

Giulia a dezvăluit care este motivul pentru care a început să studieze psihologia și să acorde mai multă atenție propriei persoane.

„Am început să studiez psihologia pentru că am vrut să fiu propriul meu cobai, am vrut să văd dacă pot să ies din stările în care intram la momentul respectiv și pe care nu puteam să le controlez.

Și slavă Domnului am reușit. Îmi doresc foarte mult să profesez în domeniul ăsta. Am patalama. Am reușit să ajut alți oameni, nu neapărat cu sfaturi, ci doar ascultându-i”, a dezvăluit Giulia, potrivit Click.

