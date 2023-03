„M-au sunat de la «America Expres», dar nu m-am dus pentru că am fost în junglă în 2015, la «Sunt celebru, scoate-mă de aici!» și mi s-a părut atât de greu, mai ales ca și condiție fizică și din punct de vedere psihic și am zis că nu. Am fost pentru bani și pentru a trăi o dată această experiență.

M-au chemat și cei de la «Survivor», da. M-aș mai duce doar la «Te cunosc de undeva», la show-uri de cântat, nu la din astea cu experimente, cu alergat, cu probe… Să mănânci cine știe ce, să te cerți, pentru că te roagă producătorii să te cerți. Îți cer acest lucru.

Mie așa îmi făceau în junglă, mă luau deoparte și-mi ziceau să fac asta, să-i zic nu știu ce unuia dintre concurenți, ca să fie atmosferă… Iar eu sunt mai liniștit.

Mă puneau să mă iau la harță cu cineva. Nu voiam să fiu eu cel care provocam pe cineva. M-am ciondănit, dar doar cât am putut. Nu sunt făcut pentru astfel de show-uri, nu-mi place să-mi fac dușmani doar de dragul ratingului.

O singură dată am avut un mic conflict, dacă se poate numi așa. S-a luat de mine Maria Ciobanu că i-am furat Ciocârlia, acum vreo zece ani, dar ne-am mai întâlnit și nu au fost probleme. O cânt și acum, dar eu am versiunea mea”, a declarat Mihai Trăistariu pentru CANCAN.RO.

