Primul teaser al producției a fost deja dezvăluit, oferindu-le fanilor o privire asupra noii familii Ingalls, potrivit Variety. Serialul este bazat pe seria de cărți „Căsuța din prerie” a Laurei Ingalls Wilder, publicate între 1932 și 1943, cu un ultim volum apărut postum în 1971, și care sunt inspirate după propria copilărie a autoarei americane.

Acțiunea urmărește povestea familiei Ingalls, care începe o nouă viață în Minnesota rurală, explorând atât provocările, cât și triumfurile din perioada de pionierat american.

Teaserul, narat de Laura, interpretată de Alice Halsey, include cuvintele: „Cândva, Ma, Pa, Mary și Laura au părăsit Pădurile Mari din Wisconsin și s-au mutat pe prerie, unde îi aștepta o nouă viață. Fiecare zi și fiecare noapte erau o aventură. Și, deși erau singuri și mici sub cerul și stelele nesfârșite, erau fericiți. Pentru că erau o familie și erau împreună”.

Descrierea oficială a serialului promite „o dramă de familie plină de speranță, o poveste epică de supraviețuire și o explorare a începuturilor Vestului American”.

Rebecca Sonnenshine este showrunner-ul producției, alături de Joy Gorman Wettels (Joy Coalition), Trip Friendly (Friendly Family Productions) și Dana Fox. Printre regizori se numără Sarah Adina Smith, Julie Anne Robinson, Kat Candler, Erica Tremblay și Sydney Freeland.

Proiectul este produs de CBS Studios și Anonymous Content.

