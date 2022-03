„Există niște clișee cumva și anume că femeia trebuie să fie într-un fel, să arate într-un fel, să se îmbrace într-un fel și așa mai departe și această presiune, din păcate, este atât de mare, încât a ajuns în punctul în care femeile, dar și oamenii în general, încep să nu mai știe să se deconecteze de ei înșiși, efectiv să nu mai știe cine sunt ei cu adevărat”, a declarat Nicoleta Nucă pentru WOWbiz.ro.

Este vorba de spre micropigmentarea buzelor, procedură prin care acestea capătă o culoare naturală, ca și cum te-ai fi dat cu un ruj fin, subtil. Cântăreața a explicat în ce constă intervenția, dar și care este motivul pentru care a ales să facă asta.

„Cred că treaba asta vine din dorința de confort și de a-mi ușura viața cât mai mult. Îmi place foarte mult să mă machiez, dar am și zile în care nu am chef să fac asta și pentru că tot vorbeam de acea presiune care există, mai ales în cazul femeilor din showbiz, mai bine zis persoanelor publice, există o presiune puțin mai mare față de felul în care arată în public.

Eu sunt genul de femeie care are foarte multă grijă de ea și chiar mi-am dorit să îmi ușurez viața prin chestia asta. Atunci când nu am chef să mă machiez, să am buzele puțin îmbujorate, ochii ușor conturați, astfel încât să am un aspect cât mai proaspăt și natural”, a mărturisit Nicoleta Nucă pentru sursa citată.

