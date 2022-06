„Mama e bine acum, e staționar, e ok. Eu mă duc la ea foarte des. Ieșim în curte, facem mici plimbări, mergem la coafor. Per total este într-o situație ok, e staționară, dar este cât de bine poate fi în condițiile afecțiunilor pe care le are.

De ani de zile am grijă de mama mea. Sunt deja aproape 4 ani de când mă ocup îndeaproape de ea și de Isa, și de casă, și de job, și de toate. Nu este întotdeauna ușor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Am zile când sunt foarte obosită, când simt că nu mai pot și atunci trebuie să mă adun și să o iau de la capăt, pentru că efectiv nu am de ales”, a spus Oana Roman pentru wowbiz.ro.

Oana Roman a vorbit deschis și despre despărțirea de Marius Elisei. „Divorțul s-a pronunțat acum un an și ceva, deci noi oricum suntem divorțați în acte din februarie 2021. Lucrurile nu merg în direcția în care eu îmi doresc ca ele să meargă.

Orice ar fi ne vom ocupa de magazin, de site în continuare, pentru că este o sursă de venit importantă pentru familia noastră și care nu are legătură până la urmă cu ce relații avem noi. În rest, nu știu ce va fi, vom vedea. Eu încerc să nu o implic pe Isa, dar evident că trebuie să am niște discuții cu ea legate de lucrul acesta, fără îndoială”, a completat vedeta, mai arată sursa menționată mai sus.

