În vara anului 2022, Octavia Geamănu a fost înlocuită la Observatorul de weekend de la Antena 1 cu Irina Ursu, care apare și acum pe post în zilele de sâmbătă și duminică. Octavia Geamănu, care lucra de 18 ani la Antena 1, spune că nu fusese anterior anunțată despre o schimbare. Astfel, prezentatoarea a decis să dea în judecată televiziunea, dar a continuat să meargă de luni până vineri la muncă.

Totul până ieri, 6 martie, când Octavia Geamănu a fost concediată de la Antena 1. Pe Facebook, prezentatoarea a povestit cum a fost anunțată că e dată afară. „Pe vremuri, când vedeam cum își iau la revedere unii dintre colegi, într-un firesc profesional devenit obișnuință, de la pupitrul Observatorului, predând ștafeta celui care urma, anunțându-și fiecare planurile, nu mă gândeam la cum voi face eu, dar nici că voi fi în situația asta”, a început să povestească Octavia Geamănu.

Acum, prezentatoarea e liberă de contract, dar continuă procesul cu Antena 1. „Cert e că s-a încheiat hărțuirea, coșmarul ultimelor 9 luni din viața mea, timp în care am sperat că îmi pot relua activitatea mea, că oamenii vor fi mai buni. Cum s-ar zice, sunt liberă de contract. Și chiar așa mă simt, liberă. Mare lucru.

Mă mai întreabă lumea: Și ce-ai învățat din asta? Răspunsul e: nimic. Aș face totul absolut la fel din prima până-n ultima zi din toți acești ani. Ar fi murit o parte din mine în fiecare zi să accept un abuz, ulterior mai multe, fără să lupt. Căci așa cum mi s-a spus întotdeauna, fără excepție, am fost impecabilă și nimeni nu a avut ce să-mi reproșeze”, a mai explicat ea.

„Concedierea produsă azi are motivație disciplinară în viziunea unora, momentul în care mi-a fost înmânată decizia a fost cireașa de pe tortul grețos, drept răsplată pentru fidelitate, dedicare, implicare, muncă etc.

Partea bună e că odată cu această concediere am ieșit din acest nod fără vreun regret, cu maximă încredere în Dumnezeu și în destin, în avocații mei de nota zece și în instanță, desigur, că așa-i uneori în viață”, a mai transmis ea prin intermediul rețelelor de socializare.

În presă, imediat după concedierea Octaviei Geamănu de la Antena 1, s-a zvonit că prezentatoarea a pierdut și procesul cu postul de televiziune. Ea a explicat că nu e așa, a pierdut procesul în primă instanță, dar va face apel.

„Procesele merg mai departe pentru că eu am crezut de la început în dreptate și asta cred și acum. Vă țin la curent, pare interesant de urmărit subiectul. (…) În presă se scrie că am pierdut procesul cu Antena și drept urmare am fost concediată. Fals! Urmează un nou termen. Procesele nu s-au încheiat”, a concluzionat vedeta, care a rămas fără loc de muncă.

Până acum, Antena 1 nu a oferit o declarație oficială despre situația Octaviei Geamănu, nici despre procesul cu prezentatoarea.

