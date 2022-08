Într-o postare pe Facebook, Octavia Geamănu a explicat că ea continuă să meargă zilnic la muncă, este prezentă în redacție, dar nu și pe micul ecran, în postura de prezentatoare de știri. Spune că a fost nedreptățită. „Întotdeauna am răspuns mesajelor pe care mi le-ați trimis. În ultimele două luni și jumătate am fost însă în situația de a nu putea să vă ofer un răspuns referitor la «dispariția» mea de la Observator.

„Angajatorul nu a oferit o explicație referitoare la scoaterea mea de pe post”

Mi-a fost greu și îmi e greu și acum când scriu aceste rânduri să discut despre acest subiect chiar și cu apropiații, cu atât mai mult în spațiul public. Dar cum «știrea» se rostogolește în online, consider că e momentul să nu mai evit să răspund sutelor de mesaje primite aici, pe Facebook. Am tot sperat că lucrurile se vor clarifica. De altfel, nici angajatorul nu a oferit vreo explicație referitoare la «scoaterea mea de pe post» așa cum a fost interpretată, în mod real, de presă, ca și cum n-am existat, deși exist.

Merg în continuare în redacție și aștept că angajatorul să își respecte obligațiile convenite cu mine, căci eu, după cum bine știți, am prezentat Observator 19 doar în weekend, excepție făcând zilele de concediu ale colegilor din timpul săptămânii când n-am spus niciodată că nu vin în sprijinul echipei”, a spus prezentatoarea, care e deja în proces cu Antena 1.

Recomandări Temeri pentru Ziua Independenței. Ucraina se așteaptă azi la atacuri rusești de proporții. Evenimentele publice au fost anulate

„Sunt un om de echipă, muncitor, onest și pasionat de meseria mea. Din păcate, după aproximativ 18 ani în care am lucrat în acest trust și aproximativ 2 luni și jumătate de încercare permanentă din partea mea de a găsi o soluție amiabilă în disputa cu angajatorul, am fost nevoită să mă adresez instanțelor judecătorești și să spun stop abuzurilor în relația de muncă. Am dorit restabilirea adevărului.

Meseria de jurnalist a accentuat în cazul meu multe dintre lecțiile pe care le-am primit în adolescență, în facultate și în special de la tatăl meu. Să înlătur din start orice formă de abuz, orice tentativă de călcare a demnității în picioare, să nu fac compromisuri, să nu tolerez indolența!”, a transmis vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Contactaţi acum câteva săptămâni de paginademedia.ro, oficialii Antena 1 nu au comentat situaţia şi nu au oferit explicaţii legate de motivele scoaterii de pe post.

Octavia Geamănu prezenta Observatorul de weekend la Antena 1, de la ora 19.00. Acum, în locul ei, o fostă vedetă de la Aleph și PRO TV i-a luat locul, este vorba despre Irina Ursu.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Îl recunoști? Copilul acesta a făcut istorie. Este unul dintre cei mai iubiți români

Playtech.ro Imaginea cu Carmen Iohannis la PLAJĂ care a scăpat pe internet! Cum arată în costum de baie. Preşedintele nu va fi încântat

Observatornews.ro Calea spre succes "deschisă" cu 2.500 de euro. Povestea Adinei, care şi-a schimbat radical viaţa după un anunţ pe Facebook

HOROSCOP Horoscop 24 august 2022. Taurii ar fi bine să-și propună, chiar de la primele ore ale acestei zile delicate, să-și păstreze calmul și mintea limpede

Știrileprotv.ro Imagini cu momentul în care o statuie cade peste un copil în Primăria Capitalei. Băiatul se află în stare gravă la ATI. VIDEO

FANATIK.RO Top cei mai bogați oameni din cartea de istorie. Un țar rus și un împărat roman, miliardari “în euro”

Orangesport.ro Revolta oligarhilor! Cunoscutul lui Putin anunţă data la care va fi dat jos preşedintele Rusiei. Cât de aproape e momentul istoric

PUBLICITATE Top cinci industrii cele mai căutate de românii care își doresc un job