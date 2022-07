Absolventă a Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea Jurnalism și a masteratului de Relații Publice și Publicitate, tot în cadrul FSPAC, Irina Ursu a îmbinat de la început studiul cu munca în redacție. Reportajele și transmisiunile live realizate în cadrul jurnalelor naționale și prezentarea unui jurnal regional i-au deschis ulterior drumul către rolul de prezentator și realizator de emisiuni.

Irina Ursu a primit cu entuziasm oportunitatea de a se alătura echipei Observator, Antena 1: „Sunt un om ambițios căruia îi plac provocările. Să intru în echipa Observator este pentru mine o provocare. Vin în fața unui alt tip de public, căruia trebuie să îi livrăm conținut de calitate, pentru că acest public devine din ce în ce mai pretențios. Am văzut în ultimii ani schimbări în felul în care Observator abordează subiectele, mai aproape de interesul oamenilor și de modul lor actual de viață. Există aici proiecte cu potențial de dezvoltare în viitor la care simt că pot să contribui. Am găsit, la Observator, o echipă formată atât din oameni cu experiență, cât și din oameni tineri, energici și entuziaști. Mi-am început cariera într-o televiziune generalistă, am continuat într-o televiziune de știri, iar acum revin într-o televiziune generalistă. E un mix frumos. Abia aștept întâlnirea cu publicul căruia vreau să îi transmit din energia mea!”, a declarat Irina Ursu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

În fiecare weekend, la ora 19.00, Irina Ursu le va aduce telespectatorilor Observator Antena 1 cele mai importante informații ale zilei, dar și seriile și campaniile care vorbesc despre fenomenele din țara noastră.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A înșelat-o vreme de 16 ani cu Vica Blochina, dar îi stă alături de peste 30 de ani. Cum arata soția lui Victor Pițurcă

Playtech.ro Cum s-a pozat Reghecampf alături de Corina Caciuc. Internetul a EXPLODAT: „Moare Prodanca, i se pune pe inimă”

Observatornews.ro Filmul unei crime aproape perfecte: Monica a fost aruncată de iubit pe geam doar în lenjerie intimă, după o ceartă puternică. Avocata din Iaşi era însărcinată în acel moment

HOROSCOP Horoscop 16 iulie 2022. Balanțele fac trecerea de la dorința de a le respecta libertatea celor dragi la nevoia de protejare

Știrileprotv.ro Cutremur în România. Unde a fost resimțit seismul

Orangesport.ro EXCLUSIV | Alexandra Becali, cea mai tare lovitură din viaţa ei: ”Este unicat în România”. VIDEO | Imagini în premieră

PUBLICITATE Cum a ajuns Alexandru Copilău să aibă un business de zeci de mii de euro

PUBLICITATE Ce aflăm din 'profilul de țară 2021' despre stilul de viață al românilor