După divorțul de Sorin Terinte, Ozana Barabancea a fost nevoită să își crească singură cei doi copii. Întotdeauna, artista, care face parte din juriul de la „Te cunosc de undeva!”, a vorbit cu multă mândrie espre Gloria și Andrew. Recent, soprana a dezvăluit că cei doi copii ai săi au fost supuși mai multor umilințe din partea profesorilor la facultate.

„Sunt profesori care le dau în cap și au fost. Eu nu am fost niciodată să zgârii pe la ușă. Eu am aflat târziu că au fost profesori care au umilit-o pe fiica mea. Fiul meu era mai direct, îmi spunea. Băieții sunt altfel. Fiica mea a fost mai orgolioasă. Și acum sunt profesori care încearcă să-i minimizeze”, apovestit Ozana Barabancea, pentru Unica.ro.

„Indiferent de situație, vocea sângelui își spune cuvântul”

După experiența neplăcută a Gloriei la facultate, artista l-a contactat pe fostul ei soț, Sorin Terinte, pentru a putea fi și el alături de fiica lui. Cei doi copii ai sopranei au o relație bună cu tatăl lor, iar acesta se implică în creșterea lor. De asemenea, Ozana Barabancea a păstrat o relație civilizată cu fostul soț, astfel că apelează la el de fiecare dată când are nevoie.

„Eu mi-am asumat. Acum când fiica mea a dat de greu la facultate l-am sunat pe taică-su și ieri am fost cu ea la el. Am stat vreo 5 ore împreună și a fost fericirea de pe lume. A îmbărbătat-o, a încurajat-o, a susținut-o, a empatizat cu ea. Indiferent de situație, vocea sângelui își spune cuvântul. Dacă am învățat ceva în acești ani după divorț este faptul că trebuie să ne iertăm, să ne acceptăm așa cum suntem, chit că suntem la distanță. Copiii n-au nicio vină că noi suntem bolnavi la cap. Ei ne iubesc pe amândoi la fel. E adevărat că s-au obișnuit doar cu mine, dar ei se vizitează”, a declarat Ozana.

„Am întâlnit oameni care m-au umilit foarte mult”

La master, soprana a fost colegă chiar cu fiul ei, care studia la aceeași facultate. Ozana Barabancea a dat de patru ori examenul de admitere la Conservator, însă nu a reușit să fie admisă. Ulterior, ea a decis să studieze la o facultate particulară, iar după ce a luat licența a făcut trei: mastere dirijat coral, educație muzicală contemporană și dirijat orchestră.

„Viața mea în muzică nu a fost numai lapte și miere. Am întâlnit oameni care m-au umilit foarte mult. (…) La master am fost colegă cu fiul meu, el la licență, eu la master, era o chestie foarte interesantă. Vorbeam despre profesorii ăștia care umilesc. Școala smerește. Dacă iei acest examen al smereniei ai o mare satisfacție, dacă nu-l iei, ai o mare frustrare, eu le-am avut pe amândouă.”

„I-am învățat să facă muzică, nu să fie vedete”

Ozana Barabancea nu și-a dorit ca Andrew și Gloria să devină persoane publice, pentru că ea a trecut prin multe experiențe grele de când se află în lumina reflectoarelor. Indiferent de decizia pe care cei doi copii au de gând să o ia, soprana le va fi alături și îi va susține necondiționat.

„Prefer să fie oameni cu meserie decât vedete cărora li se urcă orgoliul la cote prea înalte. Așa se întâmplă când ești vedetă, din păcate, ți se urcă la cap și asta dăunează grav sufletului. Am preferat să le dau o pâine în mână. I-am învățat să facă muzică, nu să fie vedete. Vedetismul poate apărea sau nu în timp, dacă meseria lor se transformă în carieră, dar trebuie muncă și putere să înduri. Și eu am îndurat multe palme după ceafă, dacă vreți, dar sunt persoane cărora trebuie să le mulțumesc că m-au învățat muzică”, a mai declarat Ozana Barabancea, pentru sursa mai sus-menționată.

Andrew este membru al Uniunii Compozitorilor, iar Gloria este studentă în Anul I la pian la Universitatea Națională de Muzică.

Ozana Barabancea va fi de 1 Decembrie pe aceeași scenă cu copiii ei

Pe 1 Decembrie, Ozana Barabancea va urca pe aceeași scenă cu Andrew și Gloria. Nu este pentru prima dată când soprana cântă alături de cei doi copii, însă de fiecare dată emoțiile sunt mari. Evenimentul se numește „La mulți ani, România mea!”, un concert de muzică patriotică pe care soprana l-a organizat de una singură.

„Am apelat la un alt dirijor nu pentru că nu ne înțelegem bine pe scenă. Ne înțelegem foarte bine. A zis că vrea să încerce și altceva, să vadă cum se descurcă cu un alt dirijor. (…) Este firesc să experimenteze această muzicalitate și cu un alt dirijor. Voi cânta cu fiul meu la pian, avem câteva piese de suflet cu un impact emoțional pozitiv”, a explicat Ozana, în exclusivitate pentru Fresh by Unica.

