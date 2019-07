Ozana a povestit cum unul din colegii ei din orchestră a murit chiar în timpul turneului, în timp ce se afla la hotel.

„Am fost cu opera în Japonia, am fost cu munca. Am fost într-un turneu, am împletit munca şi vacanţa. Am vizitat temple şi 10 oraşe. Am avut şi un eveniment foarte trist. Unul dintre colegii nostri din orchestră a decedat. S-a întâmplat cum am ajuns în Osaka, la hotel. Nu a suportat clima. O climă foarte umedă”, a povestit Ozana Barabancea.

