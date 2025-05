Paul Ipate are un palmares impresionant de filme și seriale, dar și piese de teatru, ceea ce îl face să fie recunoscut atunci când se află în spații publice. Lucru care nu îi convine neapărat fiicei sale. Sau cel puțin nu îi convenea absolut deloc atunci când era mai mică, căci acum, la 8 ani, deja conștientizează și nu se mai arată la fel de afectată. „De Zora pot să spun că uneori, când sunt cu ea, și oamenii ne opresc să facem poze, o deranjează un pic. Nu înțelege de ce, pentru că ea vrea atenția mea. Bine, să nu exagerăm, că nu se întâmplă așa des, nu sunt DiCaprio, nici vreun mare actor. Nu neapărat că e geloasă, ci că ia din timpul ei. Că ea vrea să stea cu mine”, a povestit Paul Ipate pentru Libertatea.

Nu același lucru îl poate spune și despre Achim. Chiar dacă nu este fiul lui biologic, între ei s-a creat o relație strânsă și extrem de frumoasă, însă băiatul este la vârsta la care explorează meseria părinților săi, așa că el se arată fascinat de tot ce implică actoria, atât la filmări, cât și în afara lor. „Mai mult Achim este conștient de treaba asta. Zora încă nu conștientizează. Oricum, noi nu ne uităm la televizor. Adică ea se uită pe Netflix sau la filmele ei de desene animate. Plus că la noi în casă eu nu mă uit la mine, la ce fac eu. Dar lui Achim i-am mai dat câteva filme din ce am făcut și sunt filme foarte bune. I-am dat ca referință să se uite pentru cultura lui cinematografică. Dar el percepe altfel lucrurile”.

Paul Ipate ar accepta orice transformare pentru un rol

Pentru actor este mai important să-și facă bine meseria și să aibă cât mai multe proiecte decât să fie o prezență constantă în spațiul public. Iese rareori la evenimente modene, iar atunci când o face este extrem de selectiv. Nu la fel de categoric este atunci când vine vorba de cariera lui. Recunoaște că este dispus să treacă prin orice transformare fizică de dragul unui rol. „Pentru un rol accept orice. Absolut orice. Nu am nicio problemă. Ba chiar îmi doresc tipul ăsta de provocare, pentru că cu toții ne uităm ce se întâmplă la Hollywood, ce se întâmplă în mainstream și așa mai departe și vedem actori mari de compoziție. Până la urmă provocarea unui actor este să încerce cât se poate de multe roluri cu cât mai multe schimbări. La noi, în industria noastră nu prea se fac lucrurile astea, că e un alt tip de industrie, dar da, eu sunt dispus să fac treaba asta și mi-ar plăcea foarte mult”, a mărturisit pentru Libertatea Paul Ipate, care nu se sperie nici măcar de gândul de a lua în greutate.

„Nu mă sperie să am câteva kilograme în plus. Chiar deloc. Mi se pare mișto să pot face treaba asta, face parte din meseria noastră și din munca noastră. Eu nu cu schimbările fizice am probleme, cu talentul am problemă”.

Paul Ipate și Jojo și-au deschis școală de actorie

Atât de mult este iubită actoria în familia Ipate încât toți cei patru membri par că se duc în această direcție. În urmă cu trei ani Jojo și Paul Ipate au deschis o școală de actorie, iar Zora și Achim se numără printre cursanți. Copiii vin de plăcere la cursuri, nu pentru că simt presiune din partea părinților, ci pentru că au văzut la aceștia doar partea frumoasă a meseriei. Cu toate că, Paul Ipate recunoaște că el este extrem de critic atunci când vine vorba de propria persoană, mai ales din punct de vedere profesional, recunoscând că nu se uită niciodată la filmele în care el joacă sau la proiectele de televiziune.

„Dintotdeauna sunt așa critic. Întrebați-o pe mama că tot e pe aici (n.r. – la avantpremiera piesei „Mireasă fără voie” în care Jojo are rol principal). Facem terapie dacă vreți. Păcat că nu vine. Dar sunt critic cu mine, nu cu cei din jur. La școala de actorie, spre exemplu, nu fac nicio diferență între copii. Cei care vin la noi la cursuri știu în primul rând un lucru, nu există greșeală, la noi nu se greșește, copiii se simt cât se poate de liber, noi suntem acolo să evoluăm și să învățăm chestii unul de la celălalt. Și eu am învățat de la ei foarte multe lucruri. Adică sunt multe momente când plec acasă cu nodul în gât, extrem de emoționat, pentru că sunt niște copii senzaționali. Ba chiar ei m-au învățat să-mi ascult mai mult copiii și să fiu mai atent la ei. Deci nu există chestia asta de a face diferență între copilul meu și ceilalți copii. Acolo, în momentul ăla, îi iubesc pe toți la fel”, a mărturisit actorul, care a specificat faptul că niciodată nu pune presiune pe copiii lui, indiferent dacă aceștia greșesc. „Nu e ok nici să fii un pic mai critic pentru că este copilul tău. De ce copilul meu să se simtă diferit și într-un sens negativ față de ceilalți? Trebuie tratați în mod egal”, a mai completat Paul Ipate pentru Libertatea.

