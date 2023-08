Într-un interviu pentru ciao.ro, Pepe a vorbit despre planurile pe care le are alături de actuala lui soție, Yasmine. Cântărețul are trei copii, două fete și un băiat, iar momentan nu se gândește și la al patrulea. Prezentatorul de la „Te cunosc de undeva!” se bucură din plin de momentele frumoase alături de familia sa și mărturisește că are un program foarte încărcat, iar timpul nu-i permite să aibă grijă de încă un bebeluș.

„În momentul de față suntem foarte ocupați și ne ocupă prea mult timp viața noastră. Nu am luat în calcul un alt copil, e destul de complicat, nu se știe pe viitor! Momentan e de ajuns! E greu cu 3!”.

Pepe este un tată foarte grijului și își iubește enorm copiii. Chiar dacă fetele au domiciliul la mama lor, Rosa și Maria vin destul de des în vizită la tatăl lor, iar acesta are grijă să le facă toate poftele.

„Maria e sportivă, face sport de performanță, este handbalistă, face și două antrenamente pe zi, deci e normal să arate așa și să se dezvolte frumos. Sportul e important și sănătos pentru copii și nu numai. (…) Eu o susțin în tot ceea ce face, nu îmi fac griji pentru nimic”, a declarat vedeta de la Antena 1.

Pepe s-a lansat în afaceri

Deși este artist, Pepe și-a dorit să aibă o afacere de familie, astfel că a deschis un magazin cu haine. Yasmine, soția lui, este cea care se ocupă în mare parte de acest business, iar Pepe este chiar imaginea magazinului.

„Pepe e un investitor plin de calitate și de speranță, e mai mult o afacere pentru familie, jobul meu principal este să fiu artist. Astăzi sunt îmbrăcat cu haine de la mine, pentru că, de fapt, sunt imaginea magazinului. Toți din familie purtăm haine de acolo, sunt puține mărimi din fiecare model și nu riști să te îmbraci ca altcineva”.

Cântărețul recunoaște că a investit la un moment dat și în imobiliare. „Eu am făcut chestia asta de mult, le-am și vândut de mult!”.

Motivul pentru care nu vrea să participe la „America Express”

Pepe va prezenta și în acest sezon „Te cunosc de undeva!” alături de Alina Pușcaș și nu are de gând să renunțe la acest proiect. „Da, normal, clar emisiunea va continua și va continua cu mine. Despre alte proiecte nu pot vorbi, dar sunt tot felul de discuții proiecte, atât la Antena 1, cât și în alte părți, să vedem, deocamdată nu pot să divulg nimic”.

Întrebat dacă i-ar plăcea să participe la emisiuni de genul „America Express”, cântărețul a mărturisit că nu ar avea timp de un astfel de proiect. „Nu am timp, am foarte multă treabă, am copiii, am afaceri, concerte, depind o grămadă de oameni acasă de mine, nu am cum”, a declarat Pepe pentru sursa mai sus-menționată.

