Pink și Carey Hart, unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz, au trecut printr-o serie de provocări în cei 20 de ani de căsnicie, dar zvonurile recente despre o nouă separare au fost infirmate chiar de artistă.

Pink dezminte zvonurile

Un zvon despre despărțirea lor a circulat pe 26 februarie, dar Pink a răspuns rapid printr-un video pe Instagram, în care a clarificat situația. „Am fost informată că sunt despărțită de soțul meu. Nu știam. Mulțumesc că m-ați anunțat. Vreți să le spuneți și copiilor noștri? Fiica mea de 14 ani și fiul meu de 9 ani nu sunt la curent”.

Pink a continuat să critice știrile false, afirmând: „Vreți să vorbiți despre realizările mele sau doar despre presupusa mea decădere? Știri false, nu e adevărat. Vă iubesc pe toți”. Pink, în vârstă de 46 de ani, și Carey Hart, fost campion de motocross, 50 de ani, au doi copii: Willow Sage, 14 ani, și Jameson Moon, 9 ani.

Povestea de dragoste dintre cei doi

Povestea lor de dragoste a început în 2001, la Summer X Games din Philadelphia, iar după câțiva ani de relație cu suișuri și coborâșuri, s-au căsătorit în Costa Rica în ianuarie 2006. Cu toate acestea, nu a fost un drum fără obstacole. În 2008, cei doi au anunțat prima lor separare, dar au rămas prieteni apropiați.

Carey Hart chiar a apărut în videoclipul piesei „So What” al lui Pink, melodie inspirată de despărțirea lor. În primăvara anului 2009, cuplul a confirmat împăcarea. „Reconstruim”, a declarat Hart pentru People în aprilie 2009. „Uneori trebuie să faci câțiva pași înapoi pentru a merge înainte”.

De-a lungul anilor, Pink și Hart au fost deschiși în privința eforturilor depuse pentru a-și menține relația solidă. În documentarul ei „All I Know So Far” din 2021, lansat pe Prime Video, Pink a oferit o privire asupra vieții lor de familie.

Tot în acel an, într-un interviu pentru People, artista a vorbit despre terapia individuală și de cuplu care i-a ajutat să depășească momentele dificile. „Relațiile pe termen lung nu sunt ușoare. Este mult mai simplu să rămâi în zilele bune și să sari de la o relație la alta, pentru că atunci nu trebuie să rezolvi problemele care se repetă. Trebuie să ajungi să te repari pe tine, nu pe celălalt. Deci poate fi provocator, iar uneori sunt zile bune, alteori zile rele”, a explicat Pink.

Într-un interviu din 2023, Pink a reflectat asupra dinamicii lor unice: „El și eu suntem independenți până la extrem. Probabil acesta este motivul pentru care am rezistat atât de mult împreună, pentru că putem să trăim complet separat și apoi să fim împreună. Nu avem nevoie unul de altul. Ne alegem unul pe altul”.

