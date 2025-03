Luptă grea, în această seară, în bucătăria juraților: Irina Fodor aduce pentru prima dată în joc amuleta cu superputerea de a adăuga, în timpul unui battle, câte un ingredient surpriză echipelor adverse, la fiecare zece minute. Se anunță, așadar, bătălii dificile între viitoarele tabere ale juraților.

Dar până acolo, chefii trebuie să treacă prin bătălia din seara aceasta, pentru ca unul dintre ei să-și adjudece mult râvnita amuletă. Lupta nu va fi ușoară: ies scântei în bucătăria „Chefi la cuțite”. Sesiunea de gătit culminează cu o discuție aprinsă între cei patru maeștri ai artei culinare, iar totul va porni de la o decizie în premieră luată la bancurile de lucru ale chefilor. Despre ce este vorba, telespectatorii vor afla în ediția de la 20:30.

Tot atunci, în arena audițiilor vine Haan Palcu, chef cu o experiență de peste 12 ani, timp în care a gătit în mai multe bucătării distinse cu stele Michelin. Cu o mamă româncă, născută lângă Brașov, și un tată taiwanez, Haan a fost chef în cel mai bun nou restaurant al anului 2020 din Toronto, dar și în cel mai bun wine bar din Paris.

„Am lucrat în restaurante cu stele Michelin în Copenhaga și Paris. Le Mary Celeste a fost declarat cel mai bun wine bar din Paris când eram eu acolo. Dar am gătit și în multe restaurante thailandeze bune din Canada. Iar ultimul restaurant la care am fost chef a câștigat premiul pentru cel mai bun nou restaurant din Toronto în 2020. Dar în ultima perioadă am gătit mâncare românească cu bunica mea pe social media și am devenit populari. Bunica și mama mea sunt din apropiere de Brașov, dar au emigrat în Canada în 1973”, a povestit Haan.

