Invitată în podcastul lui Horia Brenciu de pe Youtube, Neti Sandu a dezvăluit că bunicul ei a fost cel care, cumva, a condus-o către astrologie. „Pasiunea a venit de la faptul că bunicul, care era penticostal, voia ca cineva să urmeze pe linia asta…și mama nu a vrut, tata nici atât. Apoi m-au dat pe mine să servesc eu. E adevărat că mă duceam și cântam în cor, spuneam poezii. Acolo mi-am început cariera…dacă vrei.

Și bunicul, care avea doar trei clase, care e foarte gospodar și sănătos la minte, a intrat în religia asta și așa a murit. Foarte mulți au ieșit de acolo pentru că nu s-au regăsit. (…) Eu nu am avut o ramură religioasă. Eu am o relație cu mine. Eu aici îl caut, am fost și eu la biserică. (…) Eu nu înțelegeam ce îmi spunea bunicul. El spunea următorul lucru: Viața asta nu trebuie trăită pentru că există promisiunea de după. Eu nu înțelegeam. Am citit Biblia, am întrebat, am conspectat și tot așa. Eu nu înțelegeam în ce crede. Eu nu pricepeam. Atunci m-am apucat să citesc toată literatura universală, toată filosofia pământului. Apoi, când am văzut că nu mă mulțumesc nici cu parcurgerea tuturor filosofiilor acestui pământ, am zis că trebuie să caut altundeva.”, a spus ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

„Mi s-a părut foarte simplu”

Vedeta de la Pro TV a dezvăluit apoi că după Revoluția de la 1989 a început să studieze astrologia, dar dintr-o întâmplare, având în vedere toate întrebările pe care și le-a pus din cauza bunicului. „După revoluție m-am dus la cursuri de yoga. Și acolo niște fetițe, eu tot nu eram tânără la revoluție. Ele m-au întrebat: Doamnă, nu vreți să mergeți cu noi la niște cursuri de astrologie? Am zis să văd ce e acolo, că știam doar de zodiac.

Atunci m-am dus la Casa de cultură Preoteasa și era acolo un amfiteatru în care erau foarte mulți interesați și a venit un domn profesor care ne-a prezentat cum ar fi treaba cu astrologia, cu zodiacul și la final a zis așa: Dar să știti că din toată sala asta, din toți oamenii ăstia, unul singur va ajunge ceva.”, a declarat ea.

„El știa că așa se întâmplă. Eu, care nu știam să fac calcule, să fac lucruri complicate la matematică, știam trigonometrie, geometrie, dar mă gândeam că nu o să fiu eu aceea din toți oamenii ăia, eu mă duceam pentru prima dată acolo.

Profesorul a întrebat atunci dacă mai știe cineva astrologie și a fost o fată care a zis că a mai studiat. Tot el i-a zis să ne preia pe o parte dintre noi să învățăm tot ce știe ea, apoi să mergem la el. Când am vorbit cu ea, atunci eu mi-am dat seama că nu o să știu că calculez ascendentul. Mi s-a părut foarte simplu. Și de atunci am început.”, a mai povestit Neti Sandu.

