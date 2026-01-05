O premieră așteptată, comentată și îndrăgită de toată țara. Show-ul în care cuplurile demonstrează că atunci când ești într-o relație puternică, nicio provocare nu-ți poate sta în cale. Emisiunea în care nouă cupluri de vedete vor demonstra că fricile pot fi învinse și că încrederea este arma secretă. Cel de-al treilea sezon Power Couple începe în această seară, de la ora 20.30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, Andrei Niculae și Claudia Cîrjan, ADDA și Cătălin Rizea, Oase și Maria Pitică, Cătălin și Luiza Zmărăndescu, Marius și Simona Urzică, Mădălin Șerban și Dilinca, Mitzuu și Ariana, NiCK NND și Cătălina Marin vor ajunge în Malta și vor avea parte de prima întâlnire cu Dani Oțil, prezentatorul emisiunii. Iar surprizele vor începe încă din prima clipă!

„Suntem în faimosul Fort Manuel. Ne-am mutat la case mai mari, chiar pe Insula Malta. Cele nouă cupluri își fac împărătește intrarea în super aventura vieții lor. Aici vor scrie istorie, iar istoria nu se scrie ușor. Nu vreau să-i sperii, dar habar nu au în ce s-au băgat. Se descurcă, sunt puternici și au curaj”, va transmite Dani, înainte de a sta de vorbă cu cele nouă perechi.

Ziua va începe cu un vot surprinzător

Odată ce aceștia i se vor alătura, el va da și prima veste care-i va șoca. Ziua va începe cu un vot surprinzător, care va avea urmări pentru una dintre echipe. Despre ce este vorba și cum se va lua decizia, aflăm în doar câteva ore, însă un lucru este clar, concurenții vor resimți instant competiția. „Erau furnicături în tot corpul, avalanșă de emoții”, va admite Luiza Zmărăndescu.

Tot atunci, sala de investiții se deschide, iar fetele vor fi primele care vor avea pe mână banii familiei. Câtă încredere vor avea în partenerii lor că vor face față unei probe dure și surprinzătoare? Descoperim curând!

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20.30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple.

