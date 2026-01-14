Power Couple România, 14 ianuarie 2026. Prima eliminare din sezonul 3. Un cuplu va pleca acasă

Continuă probele și starea de bine în super show-ul Power Couple, de la Antena 1 și de pe AntenaPLAY. Cele nouă cupluri au parte de provocările vieții lor, iar dorința de a-și depăși fricile se observă constant. Fiecare dintre ei a învățat că „nu pot” înseamnă, de fapt, că o vor face, chiar dacă va presupune necunoscut și teamă. De la 20:30, emisiunea merge mai departe, cu proba de cuplu și cu votul care va decide cine pleacă acasă, după doar două săptămâni.

Aseară, băieții au avut parte de momentul pe care sperau că-l vor putea evita, proba în care descoperă ce simt partenerele lor atunci când nasc – Au, mami! Varianta 3.0 a probei a fost mai complexă decât în anii anterior – îmbrăcați în rochii, cu burți false, ei se aflau în oraș, atunci când începeau contracțiile și erau nevoiți să meargă spre taxi și de acolo spre medic. Cele 9 etape se încheiau pe patul din spital, cu un apogeu de durere. În ciuda țipetelor și a dorinței de a opri ceea ce simțeau, toți au mers până la capăt, lăsând ca investițiile să facă diferența din clasamentul zilei.

Câți români s-au uitat la ediția trecută Power Couple

Ediția a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 00:07, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 6.2 puncte de rating şi 23.7% cotă de piaţă, în timp ce postul secund, PRO TV, avea 4.4 puncte de rating şi 16.8% cotă de piaţă. Ierarhia s-a păstrat şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.2 puncte de rating și 16.0% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4.1 puncte de rating și 12.8% cotă de piață. Clasamentul a arătat la fel și la nivel național, unde Antena 1 a condus cu 4.9 puncte de rating și 15.3% cotă de piață. În intervalul 20:28 – 23:04, la intersecția cu Desafio Aventura, Antena 1 conduce clasamentul audiențelor cu 6.7 puncte de rating și 22.8% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 5.2 puncte de rating și 17.9% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora 21:58, peste 1,1 milioane de telespectatori se bucurau de cea mai nebunească probă.

Un cuplu va părăsi competiția

Lucrurile se complică pentru cei din casă! Proba de cuplu se anunță a fi una dificilă, iar miza este una clară – primul loc obține un bonus de 2000 de euro, iar ultimul va merge direct la vot. Acolo se află deja Cătălina Marin și NiCK NND, cei care au făcut investiții mici și au ajuns pe ultimul loc în clasamentul banilor.

Pe cine vor vota cei din casă și pentru cine se va sfârși experiența vieții lor, descoperim curând. Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple.