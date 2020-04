Primele declarații ale lui Pepe după ce a fost amendat în noaptea de Înviere. „Lumina Sfântă costă!”

De Denisa Macovei,

Cel puțin asta a declarat artistul în cadrul emisiunii „La Măruță” de la PRO TV. „Lumina Sfântă costă! Nu mai am de dat nimic, am plătit deja amenda. Plătesc pe loc de obicei, ca să am reducere. Știam că nu am voie să mă duc la biserică. Ce era să scriu pe declarația aia? Nu puteam să scriu de mână că mă duc la biserică să iau lumină, știam că nu am voie. M-am uitat pe net să văd cât e amenda și am plecat. I-am zis Ralucăi: Dă-mi buletinul, mă duc să iau lumină de la biserică”, a declarat Pepe.

FOTO: Eli Driu