De Livia Lixandru,

Fiica lui Liviu Vârciu este, la aproape 18 ani, o brunetă incredibil de frumoasă. Fata își moștenește la frumusețe atât tatăl, cât și mama, pe Ami Teiceanu. Carmina a decis ca în prag de majorat să facă publice fotografii cu iubitul său, postând imagini în care apare alături de acesta pe Instagram.

Băiatul este cu un an mai mare decât Carmina, iar cei doi au mai avut o relație în trecut. Povestea de dragoste nu a rezistat, a urmat o despărțire, însă în urmă cu două luni au decis să mai dea o șansă idilei.

Fiica lui Liviu Vârciu a vorbit în exclusivitate pentru Spy despre iubitul ei.

„E o fire foarte romantică și mereu mă surprinde cu câte ceva. Când am o zi proasta, nu se lasă pâna nu mă face să zâmbesc, pe scurt nu ma lasa să fiu tristă. E mereu acolo când am nevoie și tin sa punctez că e foarte sincer și înțelegător.

Ne gândim la cum o sa fie, dar alegem să ne focusam pe prezent pentru ca trecutul a trecut și nu-l mai putem schimba, iar viitorul nu-l cunoaște nimeni … nu-ți aduce anul ce ți aduce ceasul. Vedem ce va fi, și până atunci we live in the moment”, a declarat fiica lui Liviu Vîrciu, potrivit VIVA!