Andreea Marin a fost gazda evenimentului inspirațional, care a devenit deja o tradiție, „Gala Atipic Beauty 2023” la Palatul Parlamentului, iar mesajul serii a fost „Frumusețea e în noi, nu în aparențe!”. Pe scenă, alături de fosta prezentatoare TV a urcat și fiica ei, Violeta. Adolescenta a ținut un discurs în limba engleză, iar mama ei a privit-o mândră în tot acest timp.

„Fac voluntariat într-un centru de reabilitare pentru adolescenți”

Violeta a acordat primul ei interviu și a mărturisit că face voluntariat într-un centru de reabilitare pentru adolescenți. Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică jr este de părere că această experiență a schimbat-o enorm.

„Mă bucur să fiu aici, mă bucur că pot fi parte din acest proiect. Sunt voluntar și pe lângă acest lucru, mai fac voluntariat în mai multe centre. De exemplu, fac voluntariat într-un centru de reabilitare pentru adolescenți. E o pasiunea de-ale mele și, sincer, mă bucur să văd atâția oameni care se adună pentru o cauză atât de nobilă.

Mama mi-a arătat centrul și am început să merg în fiecare săptămână. La început mi s-a părut un chin. Trist… După am realizat că nu-mi dădeam interesul, nu vorbeam cu oamenii de acolo. În momentul în care mi s-au deschis și le-am aflat poveștile, mi s-a schimbat viața. Am început să merg duminica la biserică“, a declarat adolescenta pentru Antena Stars.

„E extraordinar ce poate face credința în viața unui om”

Fiica Andreei Marin mărturisește că are mai multe frici, însă cu ajutorul credinței a reușit să le depășească. Violeta își dorește să fie cea mai bună variantă a ei și să depășească cu bine orice obstacol îi apare în cale.

„E extraordinar ce poate face credința în viața unui om. Mi-a dat speranță, mi-a luat frica de a încerca lucruri noi, mi-a dat abilitatea de a fi cea mai bună variantă a mea și mă bucur atât de tare că am descoperit această parte. Am și eu frică la fel ca toți ceilalți oameni. Sunt și eu om până la urmă. Am o frică de a eșua și mi se pare că adolescenții împărtășesc aceeași frică cu mine”.

„Mi-ar plăcea să fiu în lumina reflectoarelor, doar că pe lucruri care sunt pe meritul meu”

Părinții ei sunt celebri, însă ea vrea să fie în lumina reflectoarelor fără ajutorul lor. Violeta își dorește o carieră în Drept sau în actorie, însă momentan nu știe ce va alege. Peste doi ani, fiica fostei prezentatoare va pleca din România pentru a studia și se gândește cu groază la momentul în care va sta departe de familia ei.

„Mi-ar plăcea să fiu în lumina reflectoarelor, doar că pe lucruri care sunt pe meritul meu. Momentan mă îndrept spre Drept sau actorie. Am mai multe pasiuni și încerc să descopăr ce îmi place cel mai mult. La fel și cu universitatea, e un proces complicat. Ne gândim în America, Europa, mai aproape de casă, mai departe. În doi ani îi pleacă puiul de acasă, ceea ce mă întristează foarte tare. E momentul… trebuie să îmi descopăr viața, să văd ce pot să fac și să mă distrez”.

„Mama e o persoană foarte rațională”

Andreea Marin nu este o mamă strictă, ci este mai mult ca o prietenă pentru fiica ei. Violeta spune că are parte de multă înțelegere și poate discuta absolut orice cu mama sa.

„Mama e o persoană foarte rațională. Este foarte logică. Îmi permite să fac lucruri cu o anumită limită și mi se pare normal. Apreciez că avem o relație atât de apropiată și că vorbim despre toate lucrurile care ar putea să mă deranjeze. E o mamă foarte bună! Vorbesc cu ea despre orice. E mama! Normal că este prietena mea. Suntem una și aceeași”.

