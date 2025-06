Antonia, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste din România, nu este doar o prezență strălucitoare pe scenă, ci și o mamă dedicată a trei copii. Deși imaginea ei publică pare adesea impecabilă, artista a ales să împărtășească cu fanii ei o confesiune sinceră și profund emoționantă despre provocările maternității.

Antonia, o mamă tânără

„Am devenit mamă când eram încă o fată care abia învăța cine e…”, așa începe declarația care a atins inimile multor mame. Antonia vorbește despre începuturile sale ca mamă, o perioadă marcată de incertitudine, oboseală și frici, dar și de o dragoste copleșitoare, pură. Experiența maternității a fost pentru ea o călătorie de autodescoperire. Cu fiecare pas al copiilor ei, a făcut și ea pași în propria maturizare.

„Nu știam nimic despre viață, dar cumva, odată cu ei, am început să învăț tot ce contează. Nu a fost ușor. Am crescut împreună. N-am fost niciodată mai obosită, mai speriată și mai plină de dragoste că de când am devenit mamă. Ei mi-au dat un sens nou în fiecare lucru mic.

M-au învățat să fiu răbdătoare, să iubesc fără condiții, să lupt chiar și când nu mai am putere. Nu sunt o mamă perfectă, dar iubirea mea pentru ei e. Și sper că, dincolo de toate greșelile mele, vor simți asta. La mulți ani, sufletele mele. Copiii mei. Inima mea în mai multe bucăți. Ați fost și veți fi întotdeauna cel mai frumos dar pe care l-a putut primi față aia tânără care abia învăța să trăiască!”, a transmis ea pe 1 Iunie, de Ziua Copilului.

Antonia rămâne o femeie puternică, o artistă autentică și o mamă care, deși a învățat din mers, și-a construit viața în jurul iubirii necondiționate pentru copiii ei.

Antonia s-a luptat cu fostul soț pentru custodia fiicei

Antonia s-a despărțit de Vincenzo Castellano în anul 2012 și mult timp a luptat pentru custodia fiicei sale, care locuiește în prezent în Italia. Artista a spus adevărul despre relația pe care o are în prezent cu fostul soț.

Antonia a dezvăluit recent, în paginile revistei VIVA!, cum decurge relația cu fostul ei soț, Vincenzo Castellano, în ceea ce privește creșterea și educația fiicei lor, Maya, care locuiește în Italia. Deși distanța dintre ele a fost o sursă de suferință pentru artistă, Antonia a reușit să fie mereu prezentă în viața fiicei sale, păstrând o legătură strânsă cu adolescenta.

Artista a mărturisit că, în prezent, lucrurile s-au așezat în viața lor, iar relația cu Vincenzo Castellano este una bazată pe respect și colaborare, având ca prioritate binele Mayei. Antonia nu mai are temeri legate de viitorul fiicei sale, simțindu-se împăcată cu modul în care Maya crește și se dezvoltă. Această armonie în relația cu fostul soț i-a oferit artistei liniștea necesară pentru a se asigura că fiica sa este bine. Antonia a subliniat că, deși distanța fizică rămâne un factor dificil, iubirea și susținerea oferite fiicei sale nu au fost niciodată afectate.

„A fost o situație delicată, am suferit mult din cauza distanței, dar nu m-a oprit să fiu aproape de ea, să vorbim constant, să ne vedem, să o vizitez în Italia, să mergem în vacanțe, iar acum și ea vine în România. Am vrut în tot acest timp să mă simtă aproape, să nu fie un impediment distanța. Ce este super important este că eu și Vincenzo avem o relație foarte bună, ceea ce ajută enorm și mă bucur”, a declarat Antonia pentru viva.ro.

„Maya este foarte atrasă de zona artistică, dansează deja de câțiva ani”

La Neversea 2024, Maya a urcat pe scenă alături de Alex Velea, unde a dansat pe piesa „Minim doi”. Fiica Antoniei a atras toată atenția fanilor, iar artista a fost foarte mândră de ea.

„Maya este foarte atrasă de zona artistică, dansează deja de câțiva ani, face parte dintr-un grup de dans. Dar și când este în România, mai vine cu mine la studio și cu Alex. La fel și băieții, merg des cu tatăl lor la studio și, deocamdată, dacă îi întreabă cineva ce vor să se facă atunci când vor fi mari, spun că artiști. Vom vedea în timp ce decizie vor lua și ce vor face în carieră, noi îi vom susține, indiferent ce cale vor alege”.