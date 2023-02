Radu Jude era un obişnuit al Berlinalei chiar dinainte de a câştiga Ursul de Aur în 2021 cu comedia „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” („Bad Luck Banging or Loony Porn”), se arată în descrierea de pe site-ul festivalului, potrivit Agerpres.

Primul său film de ficţiune, „Cea mai fericită fată din lume” („The Happiest Girl in the World”), a avut premiera internaţională în 2009, în cadrul secţiunii Forum a Berlinalei. În aceeaşi secţiune au fost prezentate şi filmele „Toată lumea din familia noastră” („Everybody in Our Family” – 2012) şi „Tipografic Majuscul” („Uppercase Print” – 2020), precum şi documentarul „Ieşirea trenurilor din gară” („The Exit of the Trains” – 2020), pe care l-a coregizat alături de Adrian Cioflâncă.

Primul său film în secţiunea Competiţie, „Aferim!” (2015), i-a adus Ursul de Argint pentru regie.

Din juriu mai fac parte actriţa iraniană Golshifteh Farahani, regizoarea germană Valeska Grisebach, directorul de casting american Francine Maisler, regizoarea spaniolă Carla Simón şi producătorul şi regizorul chinez Johnnie To.

De asemenea, editorul Cătălin Cristuțiu face parte din juriul care va alege cel mai bun scurtmetraj la ediţia din acest an a Berlinalei. Din juriu mai fac parte artistul și regizorul Sky Hopinka (SUA) și regizoarea și scenarista Isabelle Stever (Germania).

Dintre cele 20 de filme nominalizate, ei vor alege câștigătorul Ursului de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj, câștigătorul Ursului de Argint al juriului (scurtmetraj) și candidatul scurtmetrajului berlinez la Premiile Europene de Film, se arată în comunicatul de presă al festivalului.

Cea de-a 73-a ediţie a Festivalului de Film de la Berlin se va desfăşura în perioada 16 – 26 februarie.

