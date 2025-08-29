Răspunsul oferit de Florin Ristei când Dani Oțil l-a întrebat dacă se va așeza la casa lui: „O luăm de la capăt”

În ediția de astăzi a emisiunii de pe Antena 1 și AntenaPLAY, echipa l-a surprins pe Florin Ristei cu un telefon în direct, chiar de ziua lui. Astfel, artistul s-a văzut nevoit să răspundă curiozităților colegilor săi.

„Florin face o frumoasă vârstă. 38, tată! Se zice că la 40 de ani începe viața. Tu tot aștepți să înceapă. Hai să încep cu întrebările… Florin Ristei vine dintr-o familie de intelectuali, a avut șansa să trăiască lângă un frate mult mai mare. Fratele lui a încercat, e om serios, dar se pare că sămânța sădită nu a fost suficient udată! Când să ne așteptăm să te pui la casa ta?”, l-a întrebat Dani Oțil pe cântăreț.

Florin Ristei i-a răspuns cu sinceritate, spunând că va mai dura până când își va întemeia propria familie: „Dani, vreau să mai copilăresc puțin. Vremurile se schimbă, sunt prea rapide pentru ritmul meu! Până la 40 merg cu tot ce am învățat până acum, iar după o luăm de la capăt. Mulți mi-au spus că la 40 de ani începe o altă viață”.

De asemenea, întrebat cum își petrece ziua, Florin Ristei a adăugat: „Dragilor, privesc un răsărit frumos în Constanța. Am cântare diseară aici”.

