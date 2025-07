Deranjată că a fost chemată la un casting, pe care l-a și trecut, după cum afirmă chiar ea, Manuela Hărăbor a aflat, când trebuia să semneze contractul, că nu mai este dorită în producția din care trebuia să facă parte. Și a povestit pe rețelele de socializare ce a pățit.

Ce a scris Manuela Hărăbor pe Facebook

„Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Săptămâna trecută am luat castingul pentru un rol din sezonul doi al unui serial la PRO TV. Dimineața asta am primit pe e-mail contractul completat pentru a-l semna. Proba de costum, repetițiile și prima zi de filmare programate. Toate bune și frumoase până acum o jumătate de oră, când am primit un telefon în care mi se comunica că am fost scoasă din distribuție din cauza «expunerii mele politice».

Păi cum e, dragi tovarăși bolșevici? Cine nu e cu noi este împotriva noastră și trebuie eliminat? Adică să înțeleg că dacă «expunerea mea politică» coincidea cu politica trustului, precum a majorității colegilor mei, eram ok? Cum e cu egalitatea de drepturi a ideologiei voastre pro-europene? Mie îmi cam miroase a discriminare pe motive politice.

Vă dau un sfat. Lăsați-o mai moale cu astfel de apucături, că nu se știe niciodată ce ne rezervă viitorul. Deocamdată, din ce văd, foarte mulți susținători și votanți ai actualei puteri încep să se trezească și să vocifereze, ba chiar să protesteze. Știți vorba aia din popor: «Fie roata și pătrată, tot se-ntoarce ea odată»”, a scris Manuela Hărăbor pe Facebook.

Postarea actriței a adunat rapid câteva mii de reacții, sute de comentarii și peste 1.000 de distribuiri, iar cei de la PRO TV au reacționat, afirmând că selecția nu are legătură cu convingerile personale ale actorilor.

Cum au reacționat cei de la PRO TV

„Selecția actorilor pentru producțiile PRO TV se realizează exclusiv pe baza criteriilor artistice și profesionale, cu scopul de a oferi publicului seriale de cea mai bună calitate. Procesul de casting este unul dinamic, care evoluează odată cu dezvoltarea proiectului, pentru a asigura cea mai potrivită asociere între actor și personaj. Înțelegem că astfel de decizii pot genera nemulțumiri, însă ele reflectă angajamentul nostru ferm de a construi conținut relevant și valoros pentru public.

În legătură cu declarațiile recente ale actriței Manuela Hărăbor, facem următoarele precizări: echipa de producție a contactat-o pentru un rol episodic într-unul dintre proiectele de ficțiune ale PRO TV. În cadrul discuțiilor, actrița a ridicat în mod repetat întrebări legate de compatibilitatea sa cu proiectul, în contextul opiniilor exprimate public. Răspunsul oferit a fost, de fiecare dată, că selecția nu are legătură cu convingerile personale ale actorilor.

PRO TV nu condiționează colaborările artistice de opiniile exprimate în spațiul public sau în funcție de convingeri personale, ci se concentrează exclusiv pe criterii de profesionalism și relevanță artistică”, a fost mesajul pe care PRO TV l-a oferit în exclusivitate pentru Libertatea.