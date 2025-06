Cum au reacționat fetele lui Zoli Toth când au văzut că prezintă Tempting Fortune România: „Sunt înțelepte” | EXCLUSIV

Printre numele cunoscute care s-au regăsit la startul competiției au fost Deea Maxer, Jean Gavril și Tavi Clonda, însă acesta din urmă a cedat tentației și s-a întors în România cu o sumă frumușică în buzunar.

Prezentator al show-ului „Tempting Fortune România” este Zoli Toth, cunoscut în special datorită carierei muzicale. Însă el și-a făcut simțită prezența și în televiziune, astfel că emisiunea de la Kanal D l-a adus din nou în centrul atenției.

„Acest format este un experiment social, o lecție despre cum reacționează oamenii în condiții dificile, când vine vorba despre bani, relații și caracter. Tentațiile sunt pretextul care aduce în lumină toate aceste teme esențiale care fac parte, de fapt, din viața noastră, a tuturor. Tocmai de aceea mă aștept ca telespectatorii să se regăsească în căutările concurenților și în îndoielile lor din junglă, în emoțiile lor, în procesul de luare a deciziilor”, a spus Zoli Toth în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat cum se simte în postura de prezentator al emisiunii „Tempting Fortune România”, artistul a precizat că este un job care îi place, deoarece îl trece prin toate stările.

„Eu sunt autentic, fără să încerc să copiez pe nimeni. Toată viața am mers pe promovarea lucrurilor inedite, iar la fel este și prezența mea în acest show. Îmi place că pot trece prin mai multe stări, pot fi serios, empatic, glumeț, în funcție de ce văd că se întâmplă cu toți concurenții în diferitele situații prin care aceștia trec”, a mai afirmat Zoli Toth.

Prezentatorul de la Kanal D ne-a dezvăluit și cum au primit fetițele lui vestea că urmează să plece în Republica Dominicană, pentru a prezenta „Tempting Fortune România”.

„Înainte să accept și să dau ultima probă pentru Tempting Fortune România, am avut o discuție cu fetele mele. Mi-au spus că sunt foarte mândre de mine și că am stat destul acasă pentru ele și că, dacă simt că îmi face bine această provocare, ele mă susțin. Ele știu că am încetinit intenționat pe autostrada showbizului tocmai ca să fiu acolo pentru ele, în viața de zi cu zi, nu doar în poze. Acum sunt mari și înțelepte, iar eu pot să accelerez puțin tempoul pentru mine”, a spus Zoli Toth în exclusivitate pentru Libertatea.