Viața ei nu a fost deloc una ușoară. Romanița Iovan a trecut prin multe greutăți, însă a reușit să rămână puternică în fața tuturor problemelor cu care s-a confruntat. Vedeta a vorbit într-un interviu pentru Cătălin Măruță despre momentele grele de până acum.

De 13 ani, creatoarea de modă are o relație cu Iulian, de meserie avocat, care este cu 12 ani mai tânăr decât ea. Deși există o diferență destul de mare de vârstă între ei, relația lor a rezistat și rezistă în continuare. Romanița Iovan, în vârstă de 57 de ani, și-a dorit să fie mamă, însă, din păcate, ea a pierdut sarcina. Momentul dureros s-a petrecut cu mai mulți ani în urmă, însă acest lucru nu le-a destabilizat relația.

„Mi-am dorit, pentru că se și întâmplase, la un moment dat. Din păcate, am pierdut sarcina. Ar fi trebuit să fie fetiță, ziceam noi. N-a turmentat cu nimic relația noastră. Lucrurile au mers firesc, suntem doi oameni maturi. Ce ne dorim este să fie echilibru între noi, să ne iubim. Asta e important, restul nu mai contează”, a declarat Romanița Iovan în emisiunea „La Măruță”.

Creatoarea de modă a mărturisit că a mai pierdut o sarcină și când era cu Adrian Iovan, înainte să-l aibă pe fiul lor, Albert.

„Am aflat pe 1 octombrie și s-a întâmplat (n.red.: să piardă sarcina) pe 5 octombrie, așa cred. Foarte repede. Am rămas însărcinată după aceea cu Albert în ianuarie. Tot în octombrie am născut. Divinitatea mi-a dat o bucurie peste aproape exact un an”, a mai declarat aceasta.

Romanița Iovan nu regretă nimic din viața ei și consideră că toate obstacolele pe care le-a avut până acum în viață n-au făcut decât să formeze omul care este astăzi.

„Dacă ar fi să trag o linie, în momentul de față, la 57 de ani, aș zice că viața mea, per total, a fost viața unui om normal, care s-a bucurat, care a plâns, care a râs, care a mers înainte, care a stat pe loc, care a iubit, care a avut dezamăgiri. Practic, tot cumulul ăsta de emoții mă definește și eu mă bucur”, a încheiat Romanița Iovan.

Romanița Iovan, despre moartea fostului soț

În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Romanița Iovan a făcut dezvăluiri dureroase despre moartea fostului ei soț. Pilotul Adrian Iovan s-a stins din viață în anul 2014 în urma unui accident aviatic. Deși erau divorțați, vedeta a suferit cumplit când a aflat că tatăl fiului ei s-a stins din viață.

„Doi oameni care se iubesc pot să ajungă la divorț pentru că drumurile lor se despart, dar asta nu înseamnă că nu continuă în aceeași direcție să-și educe copilul. Noi chiar am rămas foarte, foarte buni prieteni. Mă bucur că Adrian a fost lângă Albert exact ăia 7 ani, care au contat pentru educația lui”, a spus creatoarea de modă.

Inițial i se spusese că toată lumea a supraviețuit, iar fiul ei se culcase cu gândul că tatăl lui e bine, când, de fapt, acesta încetase din viață. Romanița Iovan a încercat să-i explice lui Albert situația dureroasă. Creatoarea de modă susține că fostul ei soț a murit cu zile „a murit că a înghețat, hipotermie, asta scrie pe certificatul de deces”.

„I-am explicat cât am putut. Am fost cea mai puternică femeie din lume, așa m-am considerat. Mi-a găsit o forță pe care nu credeam că o am. Când i-am spus că a murit ca un erou, că are un tată erou, am observat că Albert avea în el o forță mai mare decât a mea”, a completat Romanița.

„La câteva săptămâni sau luni, nu mai știu, oricum, Albert avea tot 7 ani, a venit un telefon de la unul dintre medicii care erau în avion. Din păcate, chiar dacă îi era prieten, n-a putut să facă… mai nimic. Nu știu, n-aș vrea să comentez. Colegiul Medicilor voia să-i ofere lui Albert o diplomă pentru tatăl lui. (…) Albert, la 7 ani, a zis: «Mama, nu-mi trebuie nicio diplomă». El nu avea lacrimi în ochi. A spus că nu înțelege cum, «dintr-un avion plin de medici, nu a fost niciunul în stare să-l ajute pe tata». Punct. 7 ani. Esența, tristețea și haosul, în mintea unui copil de 7 ani”, a mai spus Romanița Iovan.

