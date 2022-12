Săptămâna aceasta, emisiunea „Poftiți pe la noi: Poftiți la târg” vine cu 3 ediții de poveste, difuzate de Antena 1 luni, marți și miercuri de la 20.30. Astfel, o nouă echipă de vedete, alcătuită din Cătălin Cazacu, Doinița Oancea, Paula Chirilă și Romică Țociu, ajunge la Piatra Neamț și în împrejurimi, pentru a explora atracțiile turistice și a cunoaște meșterii populari care păstrează vii datinile acestor locuri și care sunt totodată potențiali expozanți la târgul pregătit de nea Mărin.

Aventura de pe meleagurile nemțene începe însă cu o schimbare organizatorică surprinzătoare: Romică Țociu preia pentru o zi ștafeta de la nea Mărin, fiind însărcinat de acesta să coordoneze traseul și misiunile în care sunt implicate vedetele.

„L-am rugat pe Romică să mă suplinească pentru o zi, cât eu sunt la o nuntă în rol de naș – și nu oriunde: în Bucovina. Eram tentat să-i las pe Liviu și Andrei, dar am zis că ei nu sunt atât de responsabili ca el, așa că îl las pe el în locul meu”, a explicat nea Mărin.

„Așa bucurie n-am avut de foarte mult timp. Am condus cea mai tare gașcă”, a declarat Romică Țociu, care a decis, cu această ocazie, să îi înlocuiască pe consilierii Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu cu Cătălin Cazacu și Paula Chirilă. Ce reacții și situații comice va stârni această schimbare telespectatorii vor descoperi chiar în ediția „Poftiți pe la noi: Poftiți la târg” din această seară, de la ora 20.30.

După ce vor experimenta cazarea într-un sat de vacanță cu căsuțe fără electricitate și cu grup sanitar comun, Romică Țociu, Cătălin Cazacu, Doinița Oancea și Paula Chirilă, alături de Liviu și Andrei vor urma un itinerar de poveste, care-i va purta până în Satul lui Moș Crăciun din Negrești, județul Neamț și apoi în Humulești, satul lui Ion Creangă.

Astfel, vedetele vor construi un adăpost pentru animale și vor asambla jucării în atelierul lui Moș Crăciun, vor coace pâine și vor merge la cules de cătină. Iar la Humulești, înainte de a vizita Muzeul Memorial Ion Creangă, vor trece pragul casei unei familii de meșteri populari, acolo unde vor modela figurine în lut și vor ajuta la crearea de toporiști și baltage ori la confecționarea de opinci.

Din program nu vor lipsi repetițiile pentru dansurile folclorice coordonate de nea Mărin și pregătirile pentru târgul meșteșugarilor din Piatra Neamț. Cum vor face față vedetele tuturor misiunilor și cum va primi publicul nemțean evenimentul pregătit de echipa lui nea Mărin telespectatorii vor descoperi în cele trei ediții „Poftiți pe la noi: Poftiți la târg”, difuzate de Antena 1 săptămâna aceasta, luni, marți și miercuri de la 20.30.

Romică Țociu, Paula Chirilă și Cătălin Cazacu au fost implicați într-un accident de mașină

În emisiunea pe care o prezintă la Antena Stars, Cătălin Cazacu a povestit recent că a fost implicat într-un accident rutier. Alături de prezentatorul TV se aflau Paula Chirilă și Romică Țociu. Cei trei se întorceau de la filmările pentru emisiunea lui nea Mărin, iar vina i-a aparținut altui participant în trafic.

„Am făcut accident întorcându-ne de la nea Mărin cu Paula și cu Romică Țociu în mașină”, a spus Cătălin Cazacu, la Antena Stars. La volan se afla fostul iubit al Ramonei Olaru. Se pare că vina i-ar fi aparținut celuilalt șofer, care mergea haotic și folosea telefonul în timp ce conducea.

„A intrat unul în spatele nostru. Neatent, vorbea la telefon și, când să depășim, a intrat în noi. Nu a avut nimeni nimic, am avut noroc că am avut toți centuri. Ăla și-a recunoscut vina și după aia am plecat către casă”, a declarat, pentru Fanatik, colegul de scenă al lui Cornel Palade, în vară.

