De Livia Lixandru,

Prima dată, Ghiță și-a spus oful către Emy. ”Pe Elena n-o suport și i-am zis și ei. Nu-i suport fața, nu-i suport acțiunile. Nu-mi place fața ei!”, a răspuns Ghiță atunci când a fost întrebat de Emy Alupei de ce nu o place pe cântăreață.

Mai mult decât atât, după ce a nominalizat-o pe artistă, Ghiță atacat-o pe Elena cu familia și viața privată.

”În tabără nu ne ajută cu nimic, nu știe decât să bage râcă, este falsă și, din acest motiv, am pus-o pe foaia de vot, față de ceilalți concurenți”, a mărturisit la testimoniale acesta.

”Mă consider rea, incomodă probabil și, de aceea, a încercat să îmi arunce la fileu că sunt singură, că de-aia am rămas cu un copil sau am fost părăsită de soțul meu, adică niște lucruri pe care nici măcar nu le cunoaște și le dă doar ca să aibă un argument ca să încerce să mă intimideze, să vadă cum clachez”, a mai spus Elena, potrivit Wowbiz.

