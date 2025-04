Emisiunea se va difuza, sâmbătă, 5 aprilie, de la 9.00 dimineața. A început să câștige bani de la 11 ani și crede că a fost suficient de norocos pentru a-și descoperi pasiunea foarte devreme. ”M-am născut în Botoșani, am făcut grădinița, ai mei au strâns bani că au vrut să-și ducă copilul la Capitală. Aveam dinți de lapte încă.

Eram un copil foarte timid, nu ieșeam în evidență cu nimic, foarte în banca mea. Drept urmare, stăteam închis în casă, cu calculatorul în față. Era curiozitatea aia de copil, că pot să creez ceva. Am început să învăț din ce în ce mai mult, cum pot să-mi fac propriile jocuri, mi-am făcut propriul joc de șah, de pildă… Iar pe parcurs am văzut că sunt oameni dispuși să mă plătească pentru ceea ce știam eu.

Am câștigat primii bani la 11 ani. Nici nu aveam cont bancar. A fost un șoc pentru ambii părinți, și pentru maică-mea și pentru taică-meu”, povestește Sebastian Dobrincu.

După ce a fost exmatriculat din liceu și nu a putut să-și dea Bac-ul în România, l-a dat pe cel din Statele Unite. ”M-am dus în SUA la facultate, slavă Domnului că am primit și bursă. Am făcut o jumătate de an de facultate în New York, după care am înființat o companie care a început să-mi genereze profit și să am abandonat facultatea.

Singurătatea este un preț pe care l-am plătit ani de zile. Este foarte dureros să fii singur. Toată tinerețea mea, am fost singur. Singur în Los Angeles, singur în New York și, mai încolo, când m-am mutat în San Francisco. Pentru cei de acasă, pe scurt, San Francisco este predominat de masculi, foarte puține femei întâlnești de vârsta mea. Deja, la 20 de ani, mă simțeam foarte bătrân.

Îi vedeam pe alții de vârsta mea care poate aveau 1% din cât aveam eu, dar erau mult mai fericiți, mult mai bucuroși”, recunoaște Sebi.

Dacă ar fi să aleagă între iubire, prietenie sex și bani, Sebastian mărturisește că ar renunța la bani. „Probabil mare parte din atenția feminină pe care o primesc e și datorită statutului. Nu cred că este nimic greșit cu asta. Vrem să fim înconjurați de winneri, de oameni care fac lucruri, care realizează chestii”.

