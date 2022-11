„Din punct de vedere al alimentației, corpul meu nu mai cere atât de multe alimente. Acum mi-am învățat corpul și știu ce trebuie să mănânc și când trebuie să mănânc.

Încerc să nu exagerez, înainte clar trebuia să am trei mese pe zi, să-mi iau vitaminele corespunzător, trebuia să-mi respect mesele, cu toate că uneori nu aveam timpul necesar, pentru că fiind în București, trebuia să ajung și acasă, să-mi gătesc singură, apoi să plec la antrenament”, a declarat fosta gimnastă, citată de digisport.ro.

„Când făceam gimnastică, făceam puțin abstracție la ciocolată, dulciuri, mâncam doar în cantități foarte, foarte micuțe, astfel încât să nu-mi ofere disconfort. Acum mănânc normal, dar nu este foarte mare diferență între alimentația de atunci și cea din prezent”, a adăugat fosta gimnastă.

Concurenta de la America Express a susținut că are nevoie de o perioadă doar pentru ea. „Eu am zis că anul acesta să-l iau pentru mine. Adică să fiu sănătoasă, să mă relaxez… să am un an în viaţa mea fără stres.

Pentru că am realizat în anul acesta, de când m-am retras din activitate, că timp de 24 din 24 stăteam stresată şi nu vedeam nimic altceva.

Tot ce făceam în sala de antrenament îmi acapara cumva toată ziua. Aşa că acum văd cât de bine e să fii relaxat”, a afirmat Larisa Iordache.

