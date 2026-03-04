Cea mai mare dorință pe care o avea Silviu Prigoană când trăia. Ce i-a spus Adrianei Bahmuțeanu: „Împărțirea bunurilor”

Mort în toamna anului 2024, Silviu Prigoană ar fi lăsat în urmă o avere destul de mare, care ar trebui să ajungă la cei patru băieți pe care îi are din două relații. Însă lupta pentru bani și bunuri este departe de a fi încheiată, iar Adriana Bahmuțeanu a vorbit acum din nou despre acest lucru.

„Azi, cu mintea de acum, nu aș mai lua-o de la capăt. Nu m-aș mai căsători cu Silviu Prigoană. Aș spune «Nu» din start, l-aș refuza! Copiii mei sunt total înstrăinați de mine, din păcate. Dar le-am spus și lor, când am avut ocazia și am stat de vorbă, că sunt singurul lucru bun din relația cu tatăl lor. Ce pot să spun este că Silviu Prigoană, toată viața lui, și-a dorit ca acești copii ai lui să nu se certe ca frații Dolănescu. Spunea: «Eu vreau să-mi pun lucrurile în ordine, să nu se certe copiii mei pe împărțirea bunurilor după ce mor eu»”, a spus vedeta în fața lui Jorge, în podcastul de pe YouTube.

Adriana Bahmuțeanu a oferit detalii și despre relația pe care o are cu Eduard și Maximus, afirmând că băieții pe care îi are cu Silviu Prigoană nu mai vorbesc cu ea după ce fostul afacerist a murit. Vedeta și copiii ei se întâlnesc doar la tribunal, iar băieții nici nu îi răspund la salut.

„La tribunal ne-am văzut ultima oară. Copiii mei sunt total înstrăinați de mine. Din păcate, mă rog, ăsta e statul român în care trăim și în care nu se aplică legile decât după ureche. Oamenii, judecătorii, magistrații, nu înțeleg fenomenul ăsta. Dar mă rog, e o altă discuție și nu vreau să intrăm în asta. Aș vorbi ore-n șir despre înstrăinarea părintească. E un fenomen foarte grav, e o formă foarte gravă de abuz psihologic asupra unui copil, dar și asupra unui adult. Nici măcar nu îmi răspund la salut”, a afirmat Adriana Bahmuțeanu la „Vorba lui Jorge”.

