Vizibil emoționată și onorată, Simona Halep a împărtășit experiența cu urmăritorii ei de pe Instagram, unde a postat imagini din celebra Capelă Sixtină și un mesaj plin de recunoștință: „Roma, mi hai conquistato completamente!!! Un moment care va rămâne în inima mea pentru totdeauna ❤️🙏🏼 Mulțumesc tuturor celor care au făcut acest lucru posibil 🤗”.

Ținuta aleasă de Simona Halep: eleganță sobră și respect

Pentru această ocazie solemnă, Simona Halep a optat pentru o ținută rafinată, sobră și discretă, potrivită pentru decorul sacru al Vaticanului. Ea a purtat o rochie neagră mată, cu o fustă de tip tulle transparent în carouri fine, completată de un cardigan negru elegant, ușor strălucitor, care i-a acoperit umerii. Ținuta a fost accesorizată minimalist, cu o poșetă mică neagră și balerini asortați, păstrând o notă de decență și bun gust, în linie cu rigorile vestimentare ale unui astfel de eveniment.

Coafura a fost una naturală, părul fiind purtat desfăcut, iar machiajul discret, lăsând să se vadă emoția sinceră a momentului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări Care sunt cele mai bune oferte la energie după liberalizarea pieței, în funcție de zona unde locuiești

Momentul culminant al vizitei a fost întâlnirea propriu-zisă cu Papa Leon. Simona Halep a avut ocazia să-i strângă mâna Suveranului Pontif într-un gest de profund respect și admirație. Deși întâlnirea a fost scurtă, impactul emoțional a fost puternic, iar gestul simbolic al strângerii de mână a transmis atât recunoștința personală a Simonei, cât și respectul românilor față de liderul Bisericii Catolice.

Papa Leon, înscăunat pe 8 mai

Când Papa Leon al XIV-lea a pășit pe balconul Bazilicii Sfântul Petru, puțini dintre cei adunați în piață știau detalii despre cardinalul Robert Francis Prevost. Însă, în cele câteva ore de la anunțul Vaticanului privind noul Papă, au început să iasă la iveală detalii neașteptate despre noul Pontif.

Noul Papă este fan al echipei de baseball Chicago White Sox. Suporterii sărbătoresc acum o victorie spirituală împotriva rivalilor din oraș, Chicago Cubs. Cubs a încercat să revendice primul punct, afișând pe stadionul Wrigley Field mesajul: „HEY CHICAGO, E FAN CUBS!” Fratele Papei, John Prevost, a declarat postului local WGN: „A fost mereu fan Sox”.

Recomandări Daniel David, ministrul Educației, a povestit pentru Libertatea cum a dat Bacalaureatul, în 1991: „Nici foarte greu, nici foarte important”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Papa Leo al XIV-lea este, de asemenea, fan al echipei de fotbal Alianza Lima, din capitala Perului, care ocupă în prezent locul cinci în Liga 1. Este și jucător de tenis. Potrivit publicației italiene La Gazzetta dello Sport, „cei care îl cunosc” spun că Papa „este un competitor de temut”. Într-un interviu acordat site-ului ordinului său augustinian, cu ocazia ridicării sale la rangul de cardinal, a spus: „Mă consider un amator destul de bun la tenis. De când am plecat din Peru am avut puține ocazii să mai joc, așa că abia aștept să revin pe teren”.

Ca student la matematică la Universitatea Villanova din Philadelphia, a lucrat ca grădinar la o biserică locală. „Cât era la facultate, avea un mic job part-time ca îngrijitor al unuia dintre cimitirele noastre parohiale”, a spus zâmbind arhiepiscopul orașului, Nelson J. Perez.