După 7 ani de relație, Gina Pistol și Smiley au spus cel mai sincer și emoționant DA. Cei doi s-au căsătorit civil în jurul orei 14, apoi au mers la biserică, unde au avut parte de o ceremonie emoționantă. După ora 18.00, cei doi și-au așteptat cei aproximativ 300 de invitați la petrecere.

De la eveniment nu a lipsit Josephine, fiica lor care a venit pe lume pe 9 martie 2021. Deși are doi ani, părinții ei au preferat să o țină departe de ochii publicului, nu au arătat niciodată până acum chipul micuței. Spre surprinderea tuturor, la nuntă, Smiley și Gina Pistol au dat publicității o poză inedită cu fetița.

Cei doi au distribuit pe rețelele de socializare o poză specială, Smiley, îmbrăcat în costumul de ginere, o aruncă în aer pe Josephine, sub privirile Ginei Pistol, care poartă rochia albă de mireasă. Și micuța are o ținută specială, are o rochiță de prințesă ivoire, dres alb și pantofiori vișinii. Părul îl are prins cu o bentiță în coc.

Josephine a impresionat la nunta lui Smiley cu Gina Pistol

La conferința de presă care a avut loc la nuntă, înainte de petrecere, Smiley și Gina Pistol au declarat că Josephine a fost în centrul atenției, a făcut show. „Josephine a fost și încă este doar că, la un moment dat, va pleca acasă, pentru că părinții știu că cei mici au rutina lor și nu este bine să îi scoți din rutina lor.

Am înțeles că a avut un moment artistic în fața invitaților”, a declarat Gina Pistol, înainte de petrecerea de nuntă la care au participat 300 de invitați.

„Da, Josephine a dansat balet, pentru că am avut un cvartet care ne-a cântat, a dansat, s-a făcut cerc în jurul ei, a fost foarte frumos. Ea răspunde foarte prompt la tot ce înseamnă muzică”, a completat Smiley.

Gina Pistol a plâns la cununia religioasă

Gina Pistol a făcut primele declarații la scurt timp după ce a devenit soția lui Smiley. „Astăzi este o zi foarte emoționantă pentru noi, așa cum probabil este pentru toți cei care se căsătoresc și probabil înțeleg prin ce trecem. E o avalanșă de trăiri, de lucruri de făcut, un mix de bucurie cu grijă, o combinație între trăirea momentului în adâncul sufletului și entuziasmul întâlnirii cu toți cei dragi care se bucură pentru noi, o succesiune de râs și plâns de bucurie, dar și de a savura fiecare secundă cât mai mult.

Este o zi pe care parcă ne-o dorim mai lungă, pentru că ne-am gândit mult la cum va fi, ne-am tot imaginat-o în fel și chip și am vrea să ne bucurăm în tihnă de fiecare detaliu, de fiecare invitat, de fiecare privire, zâmbet sau dans.

Însă, dincolo de toate momentele acestei zile și de încărcătura emoțională cu care vin ele la pachet, noi ne-am promis că astăzi și mereu ne vom îmbrățișa, vom dansa, ne vom bucura de fiecare secundă de «împreună»!”, a mărturisit sâmbătă Gina Pistol imediat după cununia religioasă.

