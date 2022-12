După 18 ani de relație, Sonia Argint și Horațiu Ionescu au decis să divorțeze în pandemie. Prezentatoarea TV a recunoscut că acum există un alt bărbat în viața ei și se gândește chiar să se recăsătorească.

„Bineînțeles că există, iar posibilitatea recăsătoriei sigur, eu sunt deschisă așa cum am afirmat: cred în familie, cred în căsnicie și mai presus de orice cred în puterea cuplului, cred că acolo unde sunt doi energia este una mult mai puternică și are acea capacitate de a construi. Sigur, sunt o adeptă a vieții în doi”, a declarat Sonia Argint pentru Playtech.ro.

Anul 2022 a fost cu bune și cu rele pentru vedeta de la TVR, însă este mândră de toate realizările pe care le-a făcut până acum. „A fost un an foarte bun, dar a fost un an foarte greu. Tot ceea ce am realizat și am realizat o grămadă de lucruri au presupus multă muncă, mult efort, mulți nervi poate și nopți uneori nedormite”, a spus vedeta.

„Am doi băieți de care sunt extrem de mândră și pe care mă bazez foarte tare”

Sonia Argint are doi băieți din căsnicia cu Horațiu Ionescu, unul dintre aceștia fiind major. Prezentatoarea are o relație foarte bună cu cei doi copii și vorbesc absolut orice.

„Am doi băieți de care sunt extrem de mândră și pe care mă bazez foarte tare, inclusiv în casă. Sunt de mare ajutor și împart cu ei treburile casei. De asemenea, sunt niște băieți cu care pot să discut o grămadă de lucruri, într-un mod foarte matur, ceea ce mă ajută mult în ceea ce fac zi de zi și în momentele mai complicate pe care le am. Viața cu ei, în plus, este însă și destul de provocatoare, pentru că sunt la o vârstă la care nu mai pot să spun că sunt în creștere, dar totuși consumă foarte mult, respectiv mâncare. Și tot timpul: “Mama, astăzi ce mâncăm?” Dimineața, la prânz, seara și între mese. Este foarte simpatic că îmi aduc aminte în perioada asta în care ei sunt foarte mari și în mod normal sunt independenți, sunt autonomi, de perioada în care erau bebeluși și când cereau de mâncare din trei în trei ore”, a povestit Sonia.

Recomandări Restaurantul din Viena al lui Mandachi se închide. Angajații acuză că nu sunt plătiți pe noiembrie. „Asta e legea, o să-și recupereze banii”. Subit, firma a trimis o propunere de publicitate la Libertatea

Prezentatoarea spune că este curioasă dacă băieții ei au iubite, însă ei evită să discute acest subiect. Sonia Argint își dorește să nu fie o mamă cicălitoare și vrea să aibă o relație bazată pe prietenie cu cei doi copii.

„Cu siguranță, au secretele lor și este foarte bine să fie așa. Dacă ne amintim din propriile noastre adolescențe că nu ne doream ca părinții să fie atât de intruzivi în viețile noastre private. Eu înțeleg chestia asta, încerc să îmi aduc tot timpul aminte de cum mă simțeam eu la vârsta lor și să nu devin mama aia enervantă care să-i tocăne la cap, dar, în același timp, trebuie să recunosc că sunt curioasă, mor de curiozitate și când îi mai prind îi întreb: «Te vezi cu vreo fată?» Și răspunsul este: «Mă lași, nu-ți zic așa ceva!» «Ok, bine, mulțumesc!»”, a mai povestit Sonia Argint.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Ai putea spune că niște tineri nu pot veni cu niște sfaturi pe care să le iei în seamă”

Recomandări „SRI și-a făcut propria societate civilă, ca în Kazahstanul lui Nazarbaev”. Iar exemplul este Alexandru Cumpănașu

Întrebată dacă discută cu băieții săi orice subiect sau când e vorba să ia o decizie importantă pentru familie, ea a răspuns: „Surprinzător, ai putea spune că niște tineri nu pot veni cu niște sfaturi pe care să le iei în seamă, totuși noi uităm de multe ori că suntem într-o epocă în care ei au acces la foarte multă informație și judecă niște lucruri mult mai profund decât ne-am putea imagina.

Așa că de multe ori atunci când vorbim despre niște decizii importante în casă, care, într-un final îi privesc și pe ei, mă duc la ei și le prezint problema, îi întreb ce părere au și am fost surprinsă de multe ori să vadă o chestiune dintr-un unghi total diferit de modul în care o vedeam eu, ceea ce sigur este de ajutor, indiferent că implementez ideea lor sau nu, dar faptul că există o altă perspectivă este benefic și pentru mine.”

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO În premieră, Mutu a dezvăluit motivul surprinzător pentru care a rupt relația cu Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”

Playtech.ro Momentul în care Andreea Marin a pozat SENZUAL! S-au văzut multe, dar a primit INTERZIS apoi! Cine nu i-a mai dat voie

Viva.ro S-a aflat! Cine este, de fapt, soțul Vioricăi Dăncilă. I-a dăruit un ceas de 20.000 de euro și câștigă mai mult decât ea

Observatornews.ro Mascații au intrat din greșeală peste un bărbat la 5 dimineața: "Ne scuzați că v-am deranjat". Îl căutau pe capul "mafiei" hârtiei igienice

Știrileprotv.ro Ce explicație a dat băiatul care și-a ucis mătușa și apoi a abuzat-o. Tatăl lui a descoperit crima

FANATIK.RO Nicuşor şi Vangheliţa au fost găsiţi fără viaţă lângă fiul lor răpus de cancer. Povestea care a înduioşat toată planeta: “Dacă el moare, murim şi noi”

Orangesport.ro Ucraineanul devenit inamicul nr. 1! Ce a făcut cu 3 rusoaice aflate în grija sa în Ucraina: "S-a ocupat personal"

HOROSCOP Horoscop 16 decembrie 2022. Racii pot percepe tendințele zilei ca un fel de vâltoare care îi ia pe sus și îi duce unde vrea ea

PUBLICITATE PREMIERĂ: metoda medicală ce ajută la regenerarea și întinerirea pielii de pe întregul corp