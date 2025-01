Chiar dacă experiența a fost una plăcută per total, cântăreața a dezvăluit că a avut parte și de un moment neplăcut, care a speriat-o destul de tare.

De ce s-a speriat Elena Ionescu

„A fost o vacanță de relaxare perfectă! Fără prea multe activități, mi-am dorit foarte mult să stau la soare, la mare și să mă bucur de căldură și liniște! Mi-am promis că mai revin o dată special pentru activități! Singurele activități pe care le-am făcut au fost ieșirile seara, plimbările și petrecerile pe plajă.

Am avut parte și de o întâmplare care m-a speriat inițial. Atât pe mine, cât și pe prietenii mei. Jucam volei pe plajă cu o minge mai micuță și, la un moment dat, am dat mingea mai departe, iar un câine a luat-o între dinți și a fugit cu ea. Pur și simplu nu a mai vrut să ne-o dea. Mai mult decât atât, când mergeam spre el, mârâia să nu i-o luăm. Realitatea e că m-am speriat destul de tare la început, pentru că aveam impresia că este agresiv și va încerca să mă muște”, a spus Elena Ionescu pentru Cancan.

Celebra artistă a afirmat că inițial a avut ceva temeri în legătură cu Zanzibar, deoarece unii prieteni îi spuseseră că nu este o zonă foarte ofertantă. Însă Elena Ionescu s-a simțit foarte bine acolo.

Mai mult decât atât, fosta câștigătoare de la Survivor România a afirmat că s-a întors în România mai slabă decât a plecat, deoarece a consumat foarte multe smoothie-uri de detoxifiere.

A slăbit în vacanță

„Am fost foarte uimită de tot ce îmi ziceau prietenii apropiați care merseseră cu ani în urmă, ca fiind o țară nu foarte ofertantă din punct de vedere al necesităților. Realitatea este că a evoluat foarte mult, oamenii sunt foarte blânzi și buni, mâncarea naturală, foarte gustoasă, peisaje superbe și un resort deschis anul trecut de 5 stele, impecabil, la care am stat. Am zis că voi mai reveni! Merită toți banii.

Pe partea culinară am încercat cam tot, nu le știu denumirile, dar de ceea ce am profitat cel mai mult au fost smoothie-urile de fructe naturale, de detoxifiere. Chiar am simțit că după o săptămână de mâncat orice, nu mă îngrășam nicicum. Ba chiar am venit acasă mai slabă decât am plecat”, a mai declarat Elena Ionescu pentru sursa citată.

