Vocea sa puternică a întors toate cele patru scaune, iar emoția a fost la cote maxime.

Antrenorii și-au dorit foarte tare să-l aibă pe Ștefan Burlacu în echipele lor, dar au simțit nevoia să se asigure că lupta nu este pierdută din start: „Când îți vei alege antrenorul, contează că Irina Rimes e din Republica Moldova?”, l-a întrebat Smiley. „Trag speranță că te gândești și la noi ca o variantă”, i-a spus și Theo Rose.

Totuși, atunci când Irina Rimes a vorbit, i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „Vreau să mai spun ceva: Ștefan, eu n-aș vrea să vii la mine în echipă pentru că sunt moldoveancă. Nici măcar nu aș vrea să vii pentru că suntem frați cumva. Pentru că avem același tată. Tatăl tău este și tatăl meu! Are mulți copii tata”!

„Despre ce vorbești?”, „Tu vorbești serios?” și „Stai un pic…” au fost reacțiile colegilor de scaune, înainte ca Irina Rimes să explice la ce se referă: „Există un grup de oameni care au fost foarte inspirați de artistul Carlas Dreams. A cărui muzică a deschis niște porți pentru mulți artiști. Eu sunt unul dintre aceia. Și eu, tot timpul, l-am considerat pe Carlas Dreams tatăl meu”.

După acest moment, Tudor Chirilă a scos arma supremă: a apăsat butonul de Super Block pentru Irina Rimes, luându-i șansa de a-l avea pe Ștefan Burlacu în echipa ei. Ca răspuns, Irina Rimes i-a dedicat o piesă lui Tudor Chirilă, iar cei doi au făcut un moment special pe scena de la Vocea României. Totuși, în final, concurentul a ales să meargă mai departe chiar alături de Tudor Chirilă.

