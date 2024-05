După ce a fost trimisă la duel cu TJ Miles, nominalizat de Andrei Ciobanu, fosta Faimoasă a avut o mare surpriză. Zanni, proaspăt ieșit din exil, a fost nominalizat la duel cu Ștefania, al doilea pentru ea în această seară.

Ștefania Stănilă a pierdut și de data aceasta, iar acum părăsește cel mai puternic show din România, după cinci luni de supraviețuire, potrivit Pro TV.

Înainte de a intra în duelul cu Ștefania, Zanni și-a expus opinia în fața lui Daniel Pavel, dar și a celor rămași în competiție. Concurentul a precizat că atunci când s-a întors din exil, prima persoană care l-a îmbrățișat a fost Ștefania, apoi a avut o discuție tensionată cu TJ Miles.

În jocul pentru duel, cei doi concurenți au fost nevoiți să treacă printr-un tunel, să treacă pe sub plasă și să recupereze bilele pe care urmau să le utilizeze pentru aruncările de la final. Până acolo, trebuiau să îndepărteze niște bârne și să se întoarcă la masă. La final, trebuiau să doboare câte cinci panouri pătrate. Zanni și-a recâștigat dreptul de a se întoarce în tribul Los Bandidos.

După eliminarea de la Survivor All Stars, Ștefania a transmis un mesaj în care a vorbit despre experiența din Republica Dominicană.

„Acum un an Survivor All Stars pentru mine era doar o dorință pe care mi-am pus-o în ultimul consiliu. Din fericire, atunci când îți dorești ceva cu tot sufletul se materializează mai repede decât te aștepți.

Anul acesta a fost diferit, cu siguranță corpul meu nu se aștepta să primească în mai puțin de 12 luni un alt șoc, însă sufletul a dansat de fericire în momentul în care am primit invitația de a participa la Survivor.

A fost un sezon mult mai dur decât precedentul, am luptat alături de oameni minunați, alături de care am suferit atât de mult la începutul competiției. Plec împăcată știind că am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a mă bucura de experiența unică pe care doar cei norocoși au avut ocazia să o trăiască”, este mesajul notat de Ștefania Stănilă.

