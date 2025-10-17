În „Tati Full Time”, Alex Bogdan reia rolul lui Iustin, fost avocat și artist part-time, devenit tată full-time mai mult din obligație decât din vocație. Când partenera lui, Sânziana (interpretată de Raluca Aprodu), decide să se întoarcă la muncă, Iustin rămâne singur acasă cu bebelușul lor și descoperă rapid că parentingul „pe hârtie” e infinit mai simplu decât în realitate.

Alex Bogdan, primele declarații despre „Tati Full Time”

Poate să pară un pic exagerat, dar Tati Part Time mi-a schimbat viața. A fost un proiect care mi-a adus atâta liniște și bucurie, încât m-am reîndrăgostit de actorie. Nu e puțin lucru, să știți. Uneori, sunt niște oameni care apar în viața ta și-ți dau aripi. Oameni blânzi și calzi ca o ploaie ușoară de vară. Oameni care au încredere în tine până la capătul lumii.

Chiar și-atunci când tu nu mai ai. Oameni care îți arată că o zi epuizantă de filmare de 12 ore, poate să fie ca o excursie la mare. Așa sunt oamenii din echipa Tati Part Time și vă dați seama, am urlat de fericire când am aflat că se face Tati Full Time. Că în afară de rolul mișto pe care îl am, mă pot reîntâlni cu acești oameni minunați care au făcut ca acest proiect să ocupe cel mai de preț locșor din inima mea.

Recomandări Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

Și a fost wow! O experiență completă, care mi-a făcut plinul de energie pentru următorii 5 ani. Eu tot ce sper e ca oamenii să vrea să-l vadă la cinema. E o comedie pentru toată familia și mai ales pentru cei care se pregătesc să facă o familie, cum se întâmplă să fie și cazul meu, în viitorul nu foarte îndepărtat. Mă refer sigur, la bebe…:) Deci a picat la fix Tati Full Time, pentru că abia aștept și eu să fiu Tati Full Time”, a spus Alex Bogdan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Regizoarea e Letiția Roșculeț

Între un botez care scapă complet de sub control, socri dominatori (Elvira Deatcu și Cristian Crețu), prieteni binevoitori cu soluții dubioase (Nelu Cortea, Alex Ion) și o „fiică” geloasă, Maya (Eva Măruță), Iustin ajunge să-și dea seama că a fi tată nu înseamnă perfecțiune, ci prezență și sinceritate.

„A fost una dintre cele mai intense și frumoase experiențe creative din viața mea. M-am bucurat enorm sa ne reîntâlnim vechea gașca după doi ani, ne-am distrat iar filmând, dar de data asta regulile le-a făcut bebelușul, așa ca e a devenit, cumva, șeful nostru.

Mi-a fost foarte dor sa lucrez iar cu Eva, Alex si Raluca, fiecare dintre ei aduce ceva neimitabil si nu as fi văzut vreodată sa existe un Tati Full Time fără ei, adică sufletul acestui film. Tati Full Time nu e doar o comedie cu părinți disperați, copii care știu prea multe și bunici care știu tot. E un film despre cum înveți să stai pe picioarele tale exact când nu mai ai timp să înveți nimic.

E despre alegeri, despre imperfecțiune, despre eșecuri mici și, nu in ultimul rând, despre iubire. E un film la care, zic eu, o sa se distreze toată familia, nu doar copiii care vor râde de multe ori, văzând ca sunt mai maturi decât adulții. Doamne, abia aștept sa vadă toată lumea ce mișto este Tati Full time!”, spune regizoarea Letiția Roșculeț.

Cine sunt producătorii filmului „Tati Full Time”

Filmul îmbină umorul cu emoția și explorează teme precum acceptarea imperfecțiunilor, conflictul între generații, echilibrul între carieră și viața de familie și nevoia de conectare autentică. Tonul este cald, ironic și autoironic — perfect pentru părinții care știu că „manualul de parenting” nu există.

„Pentru noi, Tati Full Time este mai mult decât o continuare — e dovada că poveștile autentice, spuse cu umor și emoție, își găsesc mereu drumul spre public. După succesul primului film, ne-am dorit să arătăm cum arată viața după ‘finalul fericit, când părinții descoperă că adevărata aventură abia începe. Letiția a reușit să surprindă perfect haosul tandru al unei familii moderne, iar echipa de actori a dus totul la un alt nivel. E un film în care te regăsești, râzi, poate plângi un pic, dar mai ales pleci acasă cu inima plină”, a declarat Alexandra Hash, producător executiv al filmului Tati Full Time.

Producătorii filmului sunt Matei Dima și Alexandra Hash, iar filmul este realizat de Vidra Productions.

Declarațiile Evei Măruță

Distribuția filmului îi reunește pe Alex Bogdan, Raluca Aprodu, Elvira Deatcu, Cristian Crețu, Mihaela Teleoaca, Alex Ion, Nelu Cortea, Radu Micu, Ana Maria Bercu, Alexandru Nagy și, desigur, pe Eva Măruță, aflată pentru a doua oară în ipostaza de actriță. într-un rol care promite din nou să cucerească publicul de toate vârstele.

„M-am bucurat foarte mult când am aflat că vom face Tati Full Time! Mi-a fost dor de toată echipa și de atmosfera de pe platou, unde am râs mult și am învățat o grămadă de lucruri. Mi-a plăcut să joc din nou cu Alex Bogdan, pentru că e foarte amuzant și mereu mă face să mă simt în largul meu. În filmul ăsta, Maya e puțin mai mare și mai curioasă, și cred că mulți copii o să se regăsească în ea. Abia aștept să vadă toată lumea filmul!”, a spus Eva Măruță, interpreta Mayei în Tati Full Time.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE