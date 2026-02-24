Imagini cu vedetele la Balul Mascat Bridgerton au umplut rețelele de socializare vineri, imediat după eveniment. Vedete din showbizul românesc au răspuns invitației și s-au întrecut în ținute spectaculoase, inspirate din moda secolului al XIX-lea. Printre numele sonore prezente s-au aflat Alexia Eram, Mira, Irisha, Alina Ceușan, Adelina Pestrițu, Elena Gheorghe, actorul Vlad Gherman alături de soția sa, Oana Moșneagu, dar și fostul campion mondial Leonard Doroftei, însoțit de partenera sa.

Totodată, un moment spectaculos a avut loc. Un cuplu a urcat pe scena evenimentului și o cerere inedită în căsătorie a avut loc chiar în prezența actorilor Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) şi Ruth Gemmell (Violet Bridgerton).

Andreea Marin i-a ajutat

Libertatea i-a găsit pe tinerii îndrăgostiți. Ștefan Savu e cel care a cerut-o în căsătorie pe Anamaria, aleasa inimii lui. „Noi suntem din Sibiu, suntem împreună de 8 ani, de la vârsta de 16 ani. Anamaria este în pragul de a deveni psihoterapeut, iar eu sunt antreprenor, am o firmă de instalații termice și sanitare în județul Sibiu. Nu avem nicio legătură cu zona media sau evenimente”, ne-a precizat tânărul.

Întrebat cum a decurs întreaga organizare, el a recunoscut că un ajutor important l-a primit de la Andreea Marin, care a avut recent un proiect cu Netflix chiar pentru serialul „Bridgerton”. „Eu, împreună cu echipa de organizare, am pus totul la cale. Știam cât de mult iubește logodnica mea serialul, iar când am văzut evenimentul, am știut că pot transforma visul ei într-un basm.

Zâna pentru noi a fost doamna Andreea Marin, care a dus ideea mea mai departe către echipa de organizare. Anamariei i-am făcut cadou invitația la bal de Valentine s Day, după care într-un scurt timp am reușit să ne pregătim pentru eveniment”.

Planuri de nuntă în stilul serialului „Bridgerton”

Momentul cererii în căsătorie a devenit viral pe rețelele de socializare, actorii fiind uimiți de întreaga scenă, după cum ne recunoaște Ștefan. „Momentul de pe scenă a fost plin de emoții, fiind atât de multă lume prezentă. Actorii serialului au fost tare emoționați și ne-au urat multe lucruri frumoase”, ne-a zis el.

@roxanamaaria sa asist la o cerere in casatorie la balul bridgerton nu era on my 2026 bingo card but congrats to u guys daca vedeti clipul asta🤍 @Netflix Romania @Bridgerton ♬ sunet original - Roxana Maria

În privința ținutelor, cei doi au respectat dress-code-ul evenimentului, el a purtat costum, iar Anamaria a avut o rochie bleu, realizată special la un atelier.

„Rochia Anamariei este făcută la un atelier de croitorie din Sibiu, Emilinca Tailor by Maria Meianu, o doamnă superdrăguță care a fost foarte entuziasmată și ne-a ajutat ca totul să fie gata înainte de eveniment, iar costumul meu este de la 6AM Ceremony, cu accesoriul de pe cămașă făcut tot de doamna croitoreasă. Am încercat să respectăm pe cât de mult posibil tema, și cred că am reușit”, a adăugat el.

În privința nunții, tinerii se gândesc chiar să folosească tematica serialului. „Chiar vorbeam cu prietenii noștri că ar fi superb să fie și nuntă în stilul Bridgerton, rămâne să vedem ce vom face în acest sens”, a încheiat el.

Despre serialul „Bridgerton”, sezonul 4

Noul sezon îl are în prim-plan pe Benedict Bridgerton, interpretat de Luke Thompson, un personaj care respinge ideea căsătoriei, în ciuda insistențelor mamei sale. Totul se schimbă însă în momentul în care, la un bal mascat, este fermecat de o tânără misterioasă.

Aceasta este Sophie Baek, interpretată de Yerin Ha, o servitoare aflată în slujba Aramintei Gun, personaj jucat de Katie Leung. Distribuția impresionantă îi include și pe Jonathan Bailey, Nicola Coughlan, Hannah Dodd, Claudia Jessie, Luke Newton, Golda Rosheuvel, precum și vocea inconfundabilă a Julie Andrews, care o interpretează pe Lady Whistledown.

Lansat în 2020, serialul Bridgerton a devenit rapid un fenomen global, fiecare sezon generând un val uriaș de reacții și emoții. Balul organizat la Palatul Parlamentului din București a demonstrat încă o dată puterea acestui univers de a fascina și de a aduce oamenii împreună, într-o poveste unde eleganța și romantismul nu se demodează niciodată.

