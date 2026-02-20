Balurile aristocratice din povești au prins viață pentru o seară la București, unde Netflix a adus magia universului Bridgerton mai aproape ca niciodată de publicul român. Cu ocazia lansării sezonului patru, Capitala s-a transformat într-un veritabil decor inspirat din epoca Regenței, iar invitații au pășit într-o lume a eleganței, misterului și rafinamentului absolut.

Un bal mascat desprins din epoca Regenței

Evenimentul exclusiv organizat de Netflix a fost gândit ca o experiență imersivă, în care fiecare detaliu a contribuit la recrearea atmosferei aristocratice din celebrul serial. Decorurile somptuoase, muzica atent aleasă și luminile calde au creat cadrul perfect pentru un bal mascat care i-a făcut pe invitați să se simtă parte din poveste.

Vedete din showbizul românesc au răspuns invitației și s-au întrecut în ținute spectaculoase, inspirate din moda secolului al XIX-lea. Printre numele sonore prezente s-au aflat Alexia Eram, Mira, Irisha, Alina Ceușan, Adelina Pestrițu, Elena Gheorghe, actorul Vlad Gherman alături de soția sa, Oana Moșneagu, dar și fostul campion mondial Leonard Doroftei, însoțit de partenera sa. De asemenea, la bal a fost prezent și Jean Gavril, dar și actorul Alexandru Ion, împreună cu iubita lui.

Dress code strict și măști aristocratice

Participanții au avut de respectat un dress code special, menit să redea fidel spiritul epocii Regency. Ținutele elegante, corsetele, mănușile, fracurile și accesoriile rafinate au fost completate de măști sofisticate, fie aduse de invitați, fie alese dintre cele puse la dispoziție la intrare. Totul a contribuit la o experiență autentică de bal aristocratic, în stil Bridgerton.

Seara nu a fost lipsită de surprize. Un moment care a atras toate privirile a fost o cerere în căsătorie emoționantă, ce a smuls aplauze și zâmbete invitaților. În plus, apariția unor actori din distribuția serialului a reprezentat una dintre marile surprize ale serii, sporind și mai mult entuziasmul fanilor prezenți.

Ce aduce sezonul 4 din Bridgerton

Noul sezon îl are în prim-plan pe Benedict Bridgerton, interpretat de Luke Thompson, un personaj care respinge ideea căsătoriei, în ciuda insistențelor mamei sale. Totul se schimbă însă în momentul în care, la un bal mascat, este fermecat de o tânără misterioasă.

Aceasta este Sophie Baek, interpretată de Yerin Ha, o servitoare aflată în slujba Aramintei Gun, personaj jucat de Katie Leung. Distribuția impresionantă îi include și pe Jonathan Bailey, Nicola Coughlan, Hannah Dodd, Claudia Jessie, Luke Newton, Golda Rosheuvel, precum și vocea inconfundabilă a Julie Andrews, care o interpretează pe Lady Whistledown.

Lansat în 2020, serialul Bridgerton a devenit rapid un fenomen global, fiecare sezon generând un val uriaș de reacții și emoții. Balul organizat la București a demonstrat încă o dată puterea acestui univers de a fascina și de a aduce oamenii împreună, într-o poveste unde eleganța și romantismul nu se demodează niciodată.

