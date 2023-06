În urmă cu două zile, Cristina Spătar s-a căsătorit religios cu Vicențiu Mocanu. Vedeta a fost cerută în căsătorie în decembrie 2022, în Dubai, și în aceeași lună a avut loc și cununia religioasă. Acum că și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu, îndrăgostiții se pregătesc de luna de miere.

Întrebați unde se vor relaxa după grandiosul eveniment cu 500 de invitați, Vicențiu Mocanu a explicat că în următoarea perioadă vor merge în mai multe vacanțe, însă următoarea va fi în Maldive. „În luna de miere… sunt mai multe luni de miere, mai fracționate.”, a declarat Vicențiu Mocanu în cadrul unui interviu acordat înainte de petrecerea de nuntă, notează Spynews.

El a fost completat de Cristina Spătar. „O să mergem cu nașii noștri, la invitația noastră o să facem o scurtă vacanță în Maldive, cred”, a explicat vedeta.

Cine sunt nașii Cristinei Spătar și ai lui Vicențiu Mocanu

Cristina Spătar și soțul ei au avut două perechi de nași la nuntă. Pe fiul lui Nicolae Botgros și soția lui, și pe cântărețul Ion Paladi. Paladi a povestit cum a primit vestea. „Noi cu Cristina ne cunoaștem de foarte mult timp. Am făcut cunoștință prin Maestrul Nicolae Botgros. Maestrul i-a botezat fetița am cântat la botez și de acolo s-a pornit toată prietenia noastră. După aceea ne-am văzut prin emisiuni, Cristina l-a botezat pe băiatul meu, Lucian (9 ani), e nașa băiatului nostru și ne știm de atunci și apoi am făcut o piesă împreună, Fa Marie cu bariz’, care are 9 milioane de vizualizări pe Youtube.

Anul acesta pe 28 aprilie am mers la București la un eveniment, atunci l-am cunoscut pe Vicky, până atunci doar îmi povestea despre el. El a rămas să vadă un spectacol de muzică populară frumos, înainte am luat masa în oraș, după spectacol, am luat cina.

„Cristina a început să plângă, s-a bucurat foarte tare!”

Era foarte târziu, nu mai aveam unde să mergem și am hotărât să mergem la recepția hotelului. Acolo Vicky m-a luat într-o parte și mi-a spus mai întâi să-i recomand un microfon performant pentru Cristina apoi i-a venit ideea și ne-a făcut propunerea să fim noi nașii noștri de nuntă.

M-a luat prin surprindere. L-am chemat și pe Cornel. Apoi ne-am întins la masă, i-a anunțat pe toți ce veste avem Ion și Cornel o să fie nașii noștri!, Cristina a început să plângă, s-a bucurat foarte tare! La noi vor fi deja a cincea pereche de fini de cununie. Soția mea l-a sunat și pe duhovnicul nostru și am întrebat dacă este posibil să fim nași având în vedere că ea ne-a botezat băiețelul și ne-a spus că nu este nicio problema”, a povestit Ion Paladi, unul dintre nașii de cununie ai Cristinei Spătar, pentru Click!.

Cristina Spătar, într-o rochie de mireasă care cântărea 10 kilograme

În biserică, Cristina Spătar a pășit îmbrăcată într-o rochie albă, foarte decoltată, care a cântărit 10 kilograme, scrie Click. Pe cap a purtat o diademă, iar la gât a avut un colier cu diamante. Și florile din buchetul ei de mireasă au fost speciale, ea a ales cale albe.

Nici mirele nu s-a lăsat mai prejos, el a îmbrăcat un costum negru, cu cămașă albă și papion. În imaginea postată de cântăreața Claudia Ghițulescu pe Facebook, mirele și mireasa apar în fața altarului, alături de nași, dar și de Adriana Bahmuțeanu și soțul ei, George Restivan.

La petrecere, Cristina Spătar s-a schimbat în a doua rochie de mireasă, una foarte mulată pe corp. Și cântăreața și soțul ei s-au distrat până dimineața alături de invitați.

