UNTOLD ajunge în 2025 la a zecea ediție. „Cu sute de artiști care performează la scenele amplasate în festival, UNTOLD este evenimentul care celebrează muzica și prietenia, oferind de fiecare dată o experiență unică, imposibil de replicat: combinația perfectă între diversitate muzicală, cei mai mari artiști și DJ-i și cei mai frumoși fani, care vin din întreaga lume pentru a se bucura de atmosfera senzațională și de conexiunea specială creată în Cluj-Napoca”, transmit organizatorii într-un comunicat oficial.

La ediția aniversară de 10 ani, la UNTOLD 2025, organizatorii spun că anul 2025 va aduce în lineup-ul festivalului artiști live în premieră pentru România, pe care fanii și-i doresc pe scena principală, experiențe inedite și multe alte surprize.

Abonamente la UNTOLD 2025

Fanii UNTOLD care doresc să fie parte din cea de-a 10-a ediție a festivalului pot achiziționa, începând de astăzi, 10 octombrie, abonamente General Access la un preț special de 139 Euro.

În cele patru zile și patru nopți de festival, creatorii UNTOLD transformă Parcul Central din Cluj-Napoca într-o lume a diversității genurilor muzicale, o lume care include live act-uri și show-uri ale celor mai cunoscuți artiști și DJ din cultura mainstream și underground. Fiecare dintre cele patru zile ale celor 9 ediții ale festivalului UNTOLD a fost o experiență extraordinară pentru fanii care s-au bucurat de fiecare artist prezent la scenele amplasate în Parcul Central.

Ce s-a întâmplat la edițiile precedente UNTOLD

De la prima ediție din 2015, UNTOLD s-a transformat într-un adevărat fenomen global, adunând laolaltă sute de mii de fani din întreaga lume pentru o experiență unică. Începând cu cei 240.000 de participanți care au trăit magia primei ediții, festivalul a crescut de la an la an, atingând un record impresionant de 427.000 de fani în 2024.

De-a lungul celor nouă ediții, UNTOLD a adus în premieră în România nume mari din industria muzicală internațională, de la Avicii în 2015, The Chainsmokers, Ellie Goulding, Charli XCX, Anne-Marie, Ava Max, Bebe Rexha, Stormzy, Tinie Tempah, Major Lazer, până la Imagine Dragons, Sam Smith sau Burna Boy, alături de cei mai apreciați DJ ai lumii: David Guetta, Swedish House Mafia, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Alok, Armin van Buuren, Marshmello, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Kygo, Alan Walker, Don Diablo, Lost Frequencies, Tiesto, Alesso, Hardwell, Above & Beyond.

Scena Galaxy, casa techno a festivalului UNTOLD, a fost, în cele 9 ediții, locul care a oferit fanilor seturi live ale celor mai cunoscuți DJ din cultura underground: Charlotte de Witte, Black Coffee, Carl Cox, Amelie Lens, Boris Brejcha, Paul Kalkbrenner, FISHER, Solomun, Tale of Us, Artbat, Richie Hawtin, Stephan Bodzin, Camelphat, Claptone.

În 2024, UNTOLD, festivalul care a pus România pe harta celor mai mari evenimente din lume încă de la prima ediție în 2015, ocupă locul 3 în clasamentul celor mai impresionante festivaluri organizate la nivel internațional. Festivalul din Cluj-Napoca a reușit să se poziționeze ca unul dintre cele mai importante evenimente muzicale internaționale.

Aflat acum în compania selectă a marilor festivaluri precum Tomorrowland din Belgia și EDC (Las Vegas), acest festival continuă să atragă cel mai frumos public din lume, artiști și DJ de top, consolidându-și reputația pe scena globală a industriei de evenimente.

