Dacă în trecut era un subiect ocolit sau negat elegant, astăzi tot mai multe vedete aleg să vorbească deschis despre această decizie, fie că a fost luată din motive estetice, fie din considerente medicale.

Printre cele mai cunoscute exemple se află Jennifer Aniston, care a confirmat public că a apelat la o rinoplastie medicală pentru corectarea deviației de sept. Actrița a declarat că intervenția i-a îmbunătățit semnificativ respirația și calitatea somnului, subliniind că nu a fost vorba despre un capriciu estetic, ci despre sănătate. O poveste similară are Ashley Tisdale, care a trecut printr-o operație pentru corectarea unei deviații de sept de peste 80% și a două fracturi nazale, rezultate în urma unor accidentări anterioare.

Pentru alte vedete, rinoplastia a fost o experiență profund legată de imaginea de sine. Într-o notă sinceră, Lisa Kudrow a descris rinoplastia făcută la doar 16 ani ca fiind „o experiență care i-a schimbat viața”, ajutând-o să se simtă mai confortabil în propria piele.

Unele transformări au devenit chiar legendare în istoria pop culture. Jennifer Grey este poate cel mai cunoscut exemplu de rinoplastie care a schimbat radical percepția publicului. După operație, actrița a devenit aproape de nerecunoscut, iar cariera ei a luat o direcție neașteptată. Povestea ei este adesea citată ca exemplu al impactului major pe care o astfel de intervenție îl poate avea asupra identității publice.

În zona modei și a showbizului actual, nume precum Bella Hadid, Kim Kardashian, Tyra Banks, Megan Fox sau Cardi B sunt frecvent menționate în discuțiile despre rinoplastii subtile, menite să creeze mai multă simetrie și armonie facială. Deși nu toate au confirmat oficial procedura, transformările sunt considerate de specialiști drept exemple de intervenții discrete, adaptate trăsăturilor fiecărei persoane.

Nici bărbații nu au stat deoparte. Tom Cruise și Ryan Gosling sunt adesea pomeniți ca exemple de rinoplastii care au contribuit la o linie mai dreaptă a nasului și la o simetrie facială mai bună. În cazul lor, modificările sunt atât de naturale, încât mulți fani nici nu le percep ca fiind rezultatul unei intervenții chirurgicale.

„Există pacienți care ajung la noi pentru că nu pot dormi bine, respiră greu sau obosesc rapid. Corecția nasului le schimbă nu doar aspectul, ci și viața de zi cu zi. Se pot face corecții de ordin medical sau estetic ori o combinație a celor două categorii, care să ducă la îmbunătățirea funcției respiratorii și totodată la armonizarea nasului cu restul feței: corecția deviației septale, eliminarea cocoașei dorsale a nasului, remodelarea vârfului nasului (reducție, augmentare), îngustarea bazei nasului, prin micșorarea narinelor și corectarea asimetriilor”, explică specialistul Cristian Nițescu.

Și vedetele din România au apelat la rinoplastie. Printre acestea se numără Adelina Pestrițu, Andreea Bălan, Gina Pistol, Adela Popescu, Lora și multe altele.

