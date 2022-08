Vedeta a distribuit pe contul ei oficial de Facebook o poză cu ea și Andrei, băiețelul ei și al lui Marian Ionescu. În urma unei discuții cu micuțul, Octavia Geamănu a povestit despre trecutul ei. „Acum vreo 18 ani, pe vremea când mă angajasem la Antena 1 și munceam foarte mult să demonstrez că merit să evoluez d.p.d.v. profesional, că merit un salariu mai bun, eram, de multe ori, într-atât de obosită încât nu mai aveam energie nici măcar să vorbesc cu părinții la telefon atunci când mă sunau. Nu se punea problema să mai vorbesc cu prietenii, ori să ne întâlnim măcar de sărbători, pentru că eu munceam tot timpul.

Și-mi amintesc o zi de-atunci, pe când așteptăm autobuzul 331 în stație la Aviatorilor, într-o zi tare ploioasă, că m-a sunat mama și am certat-o pentru că nu m-a educat să fiu și eu mai…puțin corectă, să pot să aleg drumul mai ușor. N-a mai apucat să spună nimic în momentul acela mama pentru că în secundă doi mi-a fost furat telefonul din mâna, de la ureche”, a dezvăluit vedeta.

VEZI GALERIA FOTO

„Ce vreau să spun e că în ziua aceea, prin ploaia torențială, rămasă și fără telefon, m-am rugat din tot sufletul să vină o vreme în care să am…timp. Culmea, nu bani, ci timp! Căci la fel că și acum timpul mi se pare cel mai prețios dar. Am simțit să va scriu rândurile astea așezate in dreptul acestei imagini, după ce m-a întrebat Andrei ce înseamnă să fii sărac și bogat. Fiecare are propria măsură despre sărăcie și bogăție, puțini au și-o dreapta măsură. Dacă aș da timpul înapoi, n-aș schimbă nici măcar un gând.”, a mai adăugat ea.

Recent s-a aflat că Octavia Geamănu a fost scoasă de la Observatorul Antenei 1. Ei i-a luat locul o fostă prezentatoare de la Pro TV.

